İyi Parti'nin deprem üzerinden yapmaya çalıştığı algı başlamadan bitti
Deprem bölgesini ziyaret eden İyi Parti lideri Meral Akşener'in yaşlı bir kişiyle arasında geçen diyalog ortaya çıktı. "Buraya yardım gelmiyor, sesimiz olun" diyen yaşlı adamın konuşmanın sonunda Akşener'e "HDP ile konuştum, ben de sizin elemanınızım" demesi dikkat çekti.
Türkiye bir günde yaşadığı iki büyük depremle sarsıldı.
Son verilere göre 44 bini aşkın can kaybının yaşandığı depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Bu kapsamda bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek için siyasiler de deprem bölgesine gidiyor.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret etti.
Akşener'in deprem bölgesinde yaptığı ziyaretlerden yaşlı bir vatandaşla arasında geçen diyalog ortaya çıktı.
İyi Parti, bölgeye yardım gitmediği yalanıyla algı yaratmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
'Yardım gelmiyor' yalanıyla algı yaratacaklardı
'Sesimiz olun, hala mahallemize bir yardım gelmemiş, kimse bilmiyor' diyen yaşlı adama Akşener 'Bizim arkadaşlarımızın ilettiklerini buraya gönderin. Ben seferberlik ilan ettim bizim partililere. Epeyce bir şey gönderildi. Buraya getirsinler' yanıtı verdi.
Yaşlı adam bozdu: HDP'yle konuştum ben de sizin elemanınızım
Tam o esnada yaşlı adam, Akşener'e yaklaşarak 'Ben HDP ile konuştum. Ben de sizin elemanınızım' demesiyle tüm oyunu bozdu.
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