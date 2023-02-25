  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Afet dönemlerine özel mevzuat değişikliği: Çok ağır cezalar geçerli olacak

Adalet Bakanı Bozdağ afet dönemlerine özel olmak üzere mevzuatta değişiklik yapılacağını ve bazı suçlara karşı çok ağır cezaların geçerli olacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu da fahiş kira artışına tepki gösterip vatandaşa çağrı yaptı.

Afet dönemlerine özel mevzuat değişikliği: Çok ağır cezalar geçerli olacak
Ekleme: 25.02.2023 - 15:25 Güncelleme: 25.02.2023 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Afet dönemlerine özel mevzuat değişikliği: Çok ağır cezalar geçerli olacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da deprem bölgelerine ilişkin son durumu aktardı.

Adalet Bakanı Bozdağ, deprem bölgesinde devam eden soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, 'Hiçbir enkaz delil tespiti yapılmadan kaldırılmadı. Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı' dedi.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'Yağma konusunda vaka sayısı 4'tür. Tutuklu sayısı da 4'tür. Sosyal medyaya yansıyan paylaşımların asılsız olduğu ortaya çıktı. Hırsızlıktan 179 kişi tutuklandı.

Şu ana kadar 5 tane nitelikli dolandırıcılık vakası oldu, 7 kişi tutuklandı.

HİÇBİR SORUŞTURMADA GİZLİLİK KARARI YOK

İsias Otel ve diğerleriyle ilgili verilmiş gizlilik kararı yok. Şu anda hiçbir soruşturma hakkında gizlilik kararı yoktur.

Mevzuatlarımızı önemli ölçüde gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koymuştur. Adalet Bakanlığı olarak ceza mevzuatımızı ve diğer mevzuatlarımız konusunda hazırlık içindeyiz.

AFET DÖNEMLERİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Örneğin deprem döneminde yaşanan sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyen gayriahlaki, gayrihukuki kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni yaptırım dönemine geçeceğiz. 5 liralık kirayı 20 yapıyor ya da başka başka hizmetlerde... Çok ağır cezalar olacak. Bunlar özel düzenlemeler. Afet durumlarında olacak.'

FAHİŞ KİRA ARTIŞI YAPANLARA TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şu açıklamaları yaptı:
'Kaldırılacak enkazları sadece aşağı yukarı hesap edebiliyoruz. Bir ilçenin enkazı sadece 3-4 ay içinde bitirilebilecek. Sadece Antakya'da 15 milyon ton enkaz kaldırılacak.

Arama kurtarma çalışması yapılan bina sayısı 26 binin üzerinde. 3 Hollanda büyüklüğü olan 110 bin kilometrekarelik bir alanda bu depremle karşı karşıya kaldık.

Fahiş kira artışları deprem kadar acıtıcı bir gerçek. Bu bizi üzmektedir. Vatandaşlarımızdan karakol, 112 dahil başvurabilecekleri her yere başvurmalarını istiyoruz.

Kiracı çıkartmak doğru bir yaklaşım değildir. Deprem bölgesindeki şehirlerin boşaltılması ve nefeslendirilmesi; gerek arama kurtarma çalışmalarının gerek enkazların hızlı şekilde kaldırılması için strateji olarak uyguladık.

GEÇİCİ ESNAF ALANLARI OLUŞTURULACAK

Bazı alanlarda geçici esnaf alanları oluşturarak şehrin hareketliliğini sağlayabilecek adımlar atılacak.

'ASKER KIŞLADAN GEÇ ÇIKTI' İDDİASI

Uluslararası yardım istediğimiz yerde zaten kendi polisimiz, askerimiz teyakkuz halinde. Tezviratlar yakışmadı, ayıp edildi. Yıpratmanın şu dönem içinde kimseye bir faydası olmayacağını, hep birlikte buradan çıkmanın ve buradan bir umut oluşturmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Afet dönemlerine özel mevzuat değişikliği: Çok ağır cezalar geçerli olacak
Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...
AFAD'dan peş peşe son dakika Niğde depremi açıklaması: Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 261 terörist etkisiz, 302 KM'lik alanda hakimiyet kuruldu
Konya'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Hasar ödemeyenin lisansı iptal!
ABD, Ukrayna’ya 9,9 milyar dolarlık yardım yapacağını duyurdu
Rende Sitesi sahibi tutuklandı: Kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti!
Bakan Dönmez: Depremden etkilenen illerde hasarsız bölgelerin tamamında gaz arzı sağlandı
Asrın felaketinde 19'uncu gün: Can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istiyoruz
93 okul ve kurumla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İstanbul Valiliği'ne yazı
Ukrayna'daki savaşın yıl dönümünde ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Bakan Kirişci Şanlıurfa'da duyurdu: 1.5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde bulunacağız
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! 'Savaşın, Ukrayna'nın egemenliğinin tesisiyle bitmesi için her türlü çabayı sürdüreceğiz'
CHP'li yöneticiden sitem: Adalar'da 15 yıldır iktidarız ama bir binayı yıkıp yenileyememişiz
Bakan Yanık Kocaeli’nde depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Katar'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı
Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar...
Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Depremler sonrası keşfedildi: Bilim dünyası bunu konuşuyor! 'Dünya'nın gizli iç çekirdeği'

Depremler sonrası keşfedildi: Bilim dünyası bunu konuşuyor! 'Dünya'nın gizli iç çekirdeği'

Depremden sonra oluştu: Arazi sahibi etkisinden çıkamadı

Depremden sonra oluştu: Arazi sahibi etkisinden çıkamadı

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

İstanbul içinde göç başladı: Depremden sonra bu bölgeler terk ediliyor

Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar sıklaştı

Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar sıklaştı