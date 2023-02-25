Afet dönemlerine özel mevzuat değişikliği: Çok ağır cezalar geçerli olacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da deprem bölgelerine ilişkin son durumu aktardı.Adalet Bakanı Bozdağ, deprem bölgesinde devam eden soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, 'Hiçbir enkaz delil tespiti yapılmadan kaldırılmadı. Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı' dedi.Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Yağma konusunda vaka sayısı 4'tür. Tutuklu sayısı da 4'tür. Sosyal medyaya yansıyan paylaşımların asılsız olduğu ortaya çıktı. Hırsızlıktan 179 kişi tutuklandı.Şu ana kadar 5 tane nitelikli dolandırıcılık vakası oldu, 7 kişi tutuklandı.İsias Otel ve diğerleriyle ilgili verilmiş gizlilik kararı yok. Şu anda hiçbir soruşturma hakkında gizlilik kararı yoktur.Mevzuatlarımızı önemli ölçüde gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koymuştur. Adalet Bakanlığı olarak ceza mevzuatımızı ve diğer mevzuatlarımız konusunda hazırlık içindeyiz.Örneğin deprem döneminde yaşanan sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyen gayriahlaki, gayrihukuki kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni yaptırım dönemine geçeceğiz. 5 liralık kirayı 20 yapıyor ya da başka başka hizmetlerde... Çok ağır cezalar olacak. Bunlar özel düzenlemeler. Afet durumlarında olacak.'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şu açıklamaları yaptı:'Kaldırılacak enkazları sadece aşağı yukarı hesap edebiliyoruz. Bir ilçenin enkazı sadece 3-4 ay içinde bitirilebilecek. Sadece Antakya'da 15 milyon ton enkaz kaldırılacak.Arama kurtarma çalışması yapılan bina sayısı 26 binin üzerinde. 3 Hollanda büyüklüğü olan 110 bin kilometrekarelik bir alanda bu depremle karşı karşıya kaldık.Fahiş kira artışları deprem kadar acıtıcı bir gerçek. Bu bizi üzmektedir. Vatandaşlarımızdan karakol, 112 dahil başvurabilecekleri her yere başvurmalarını istiyoruz.Kiracı çıkartmak doğru bir yaklaşım değildir. Deprem bölgesindeki şehirlerin boşaltılması ve nefeslendirilmesi; gerek arama kurtarma çalışmalarının gerek enkazların hızlı şekilde kaldırılması için strateji olarak uyguladık.Bazı alanlarda geçici esnaf alanları oluşturarak şehrin hareketliliğini sağlayabilecek adımlar atılacak.Uluslararası yardım istediğimiz yerde zaten kendi polisimiz, askerimiz teyakkuz halinde. Tezviratlar yakışmadı, ayıp edildi. Yıpratmanın şu dönem içinde kimseye bir faydası olmayacağını, hep birlikte buradan çıkmanın ve buradan bir umut oluşturmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.'