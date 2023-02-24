Yunan amiralden deprem fırsatçılığı: Türkiye savaş sebebi sayacak

Kahramanmaraş merkezli 10 ili yerle bir eden deprem sonrası birçok ülke Türkiye'ye yardıma koşarken Yunanistan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin deprem afeti yaşadığı bir dönemde Yunan kara sularını "genişletmenin tam zamanı" olduğunu savundu. Türkiye ise Atina yönetiminin böyle bir adım durumunda bunu 'savaş sebebi' sayacağını belirtmişti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve binlerce vatandaşı hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından çok sayıda ülke arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi.Türkiye'ye arama kurtarma ekibi yollayan ülkeler arasında yer alan Yunanistan'dan nefret dolu bir açıklama geldi. Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis, Yunan kanalı Open TV'de bir programa katıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yaşanan deprem felaketlerinden ne kadar etkilendiğinin tartışıldığı programda Apostolakis, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Atina ve Ankara ziyaretleriyle, Yunanistan'la Türkiye arasındaki diplomatik diyaloğu değerlendirdi.Türkiye'deki seçimlerde hükümetin değişmesini beklediğini söyleyen Apostolakis, deprem afetinin yaşandığı bir dönemde 'Yunanistan'ın kara sularının 12 deniz miline çıkması gerektiğini' ve bu hamle için 'tam zamanı' olduğunu savundu.Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kara sularının mevcut uzunluğu 6'şar deniz mili. TBMM, 1995'te aldığı kararla, Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş sebebi olarak sayacağını açıklamıştı.