UEFA Avrupa Ligi- Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? İşte Avrupa Ligi kura çekimi...

AVRUPA LİGİ SON 16



UEFA AVRUPA LİGİ-KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER

BAŞAŞEHİR/SİVASSPOR MUHTEMEL RAKİPLER

AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hangi takımlar yer alıyor?

Sporseverlerin gözü UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi için ekranlarda olacak. Birçok kişi Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 UEFA Avrupa Ligi - UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekim tarihi...İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off maçlarının tamamlanmasının ardından rakiplerini bekleyen takımlar UEFA tarafından organize edilecek kura çekimini beklemeye başladı. Peki, 'UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi 2023 son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?' İşte detaylar...UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te Konferans Ligi kura çekimi ise 15:00'te gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor seri başı olarak kurada yer alırken, Trabzonspor ise turu geçmesi halinde ilk 8 takım arasında yer alamayacak. Kura çekimi EXXEN ekranlarından yayımlanacak.UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayıp adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;Manchester United-BarcelonaPSV Eindhoven-SevillaMidtjylland-Sporting LizbonMonaco-Bayer LeverkusenUnion Berlin-AjaxRennes-Shaktar DonetskRoma-SalzburgNantes-Juventus maçlarında tur atlayan takımlar Fenerbahçe'nin rakipleri olacak.UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdıran Sivasspor kuraya seri başı olarak katılacak. Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;Anderlecht-LudogoretsFiorentina-BragaBasel-TrabzonsporGent-QarabaghCluj-LazioDnipro-1 - Ae KitionLech Poznan-Bodo GlimtPartizan-Sheriff Tiraspol maçlarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak.Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında oynandığı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023Final maçı: 31 Mayıs 2023Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar (Hollanda), Djurgarden (İsveç), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (Türkiye), Nice (Fransa), Slovan Bratislava (Slovakya), Villarreal (İspanya) ve West Ham United (İngiltere), son 16 turuna direkt dahil olacak.UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA kura çekimi bugün mü ve hangi kanalda?Cluj (Romanya)-Lazio (İtalya), Dnipro-1 (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Partizan (Sırbistan)-Sheriff (Moldova), Anderlecht (Belçika)-Ludogorets (Bulgaristan), Gent (Belçika)-Karabağ (Azerbaycan), Basel (İsviçre)-Trabzonspor, Lech Poznan (Polonya)-Bodo/Glimt (Norveç) ve Fiorentina (İtalya)-Braga (Portekiz) eşleşmelerinde tur atlayanlar da Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek.