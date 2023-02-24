Murat Kurum: İlk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 19 gün geçti.11 ili etkileyen depremler binlerce evi enkaza çevirdi.Öte yandan birçok ev de ağır hasar aldı.Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerin ardından afet bölgesine yardımlar sürüyor.Yaşam mücadelesi yaşanan bölgede vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturuldu.Geçici çadır ve konteyner kentlerle deprem bölgesini terk etmek istemeyen vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor.Bunun yanı sıra depremzedeler için başlatılan konutlara Gaziantep'te ilk kazmanın vurulduğunu dile getiren Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk.Öte yandan afet bölgesinde yapılacak afet konutları ve köy evleri hakkında da Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve TOKİ tarafından bilgi verildi.