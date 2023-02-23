Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam İşbirliği Teşkilatı heyeti ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, deprem nedeni ile kendisini ziyaret eden İslam İşbirliği Teşkilatı heyetini ağırladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin artından dünyanın her köşesindeki ülke ve teşkilatlar taziyelerini dile getirerek dayanışma gösteriyor.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yayınladığı mesajında İslam İşbirliği Teşkilatı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi şöyle aktardı:İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle taziyelerini kabul ettik. Bu zor dönemde İslam Dünyasının gösterdiği dayanışma için memnuniyetimizi ifade ettik.