CHP ile ilişkisi kesilen Yaşar Okuyan ilk kez konuştu

Türkiye el ele depremin yaralarını sararken bir yandan da muhalefette siyasi hesaplaşmalar devam ediyor.Gündemde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit ettikten sonra CHP ile gerilime neden olan Yaşar Okuyan'In partiden ihracı var.Eski Bakan Yaşar Okuyan, katıldığı bir canlı yayında Akşener'i hedef alarak, 'Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam. Kemal Kılıçdaroğlu'na Akşener ile ilgili bir dosya verdim.' demişti.Bu ifadeleri Kemal Kılıçdaroğlu reddetse de iki parti arasında gerilim başladı.İyi Parti'den büyük tepki alan olay tam soğumuşken Okuyan dün de Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden bir fotoğraf paylaştı.Bu paylaşım bardağı taşıran son damla oldu.Okuyan İyi Parti'den gelen sert tepkilerden sonra partiden ihraç edildi.Eski bakan Okuyan bu olayın ardından ilk kez konuşarak İndependent Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu ile her hafta görüştüğünü ve bunu sosyal medyada duyurduğunu belirten Okuyan bundan İyi Partililerin rahatsız olduğunu söyledi.Okuyan, 'Ben her hafta geldiğimde yarım saat görüşüyorum Kılıçdaroğlu'yla. İYİ Parti bunu speküle ettiği için Meral Akşener orada birtakım şeyler yapıyor falan… Dedim problem yaratmayalım. Ben zaten aday değilim. Parti üyesiyim. İstiyorsanız istifamı verelim dedim' diye konuştu.Okuyan şunları söyledi:Koskoca bir CHP'nin genel merkezi adına bir tweet atmışlar. 'Yaşar Okuyan'ın partimizle ilişkisi kesilmiştir' diye. Yani bu enteresan bir şey. Bir parti üyesinin ilişkisi kesildi diye bir partinin genel merkez açıklama yapma hakkına sahip değildir. Neden partinin tüzüğü vardır.Bir üyeyle ilgili önce Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ederseniz. Kaldı ki ben sıradan bir üye de değilim. Bakanlık yapmış bir insanım o yüksek disiplin kurulu sizin ifadenizi alır. Mesela Bolu Belediye Başkanı'nı disiplin kuruluna verdiler.Savunmasını verdi değil mi? Bir senedir atamadılar mesela. Şimdi bunların hiçbirisi yok, ilişkisi kesilmiştir deniyor. Yani biz ihraç ettik anlamında seni. Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim.Ancak bugün ortalık karışınca CHP Genel Merkezi adına öyle iki satır bir şey yayın yapmışlar. Şimdi tabii ben polemiği sürdürmek istemiyorum. İstifamı hastane odasından yazdım. Altılı Masa görüşmelerine ve partiye zarar vermemek amacıyla partiden istifa ediyorum dedim.