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Bakan Bozdağ: İmza yetkisi olan herkes sorgulanacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı. Bakan Bozdağ, "Sorumluluğu ve imza yetkisi olan herkes sorgulanacak" dedi. Bilirkişi incelemelerine ilişkin son gelişmeleri de aktaran Bozdağ, "Bilirkişi incelemeleri Diyarbakır, Adana, Urfa ve Kilis'te tamamlandı. Şu ana kadar 6167 binada bilirkişi incelemesi tamamlandı." şeklinde konuştu.

Bakan Bozdağ: İmza yetkisi olan herkes sorgulanacak
Ekleme: 23.02.2023 - 22:09 Güncelleme: 23.02.2023 - 22:19 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bozdağ: İmza yetkisi olan herkes sorgulanacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CNN TÜRK'te katıldığı bir televizyon programında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

Bakan Bozdağ, depremden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını bildirdi. Tutuklu 171 kişiden 78'inin müteahhit, 64'ünün yapı sorumlusu ve 11'inin de yapı sahibi olduğunu belirten Bakan Bozdağ, 'Sorumluluğu ve imza yetkisi olan herkes sorgulanacak' ifadelerini kullandı.

'Ne kadar soru var ise soruşturulacak'

Sorumluların milletin gözü önünde milletin yargısına hesap vereceğini açıklayan Bozdağ, 'Kimin ne kadar sorumluluğu varsa herkes sorumluluğu kadar mesul tutulacak. Denetim yapıldıysa bu denetimler doğru mu yapılmış, beton kullanılıyorsa oranlar teknik nizama uygun mu aklımıza gelecek ne kadar soru var ise hepsi soruşturulacak.' şeklinde konuştu.

'6167 binada bilirkişi incelemesi tamamlandı'

Delillerin toplanması sürecine ilişkin büyük bir itina ve titizlikle çalışıldığını söyleyen Bozdağ, 'Her enkazda bilirkişiler inceleme yapılıyor. Bilirkişi incelemesi yapılmadan kaldırılan bir tek enkazımız yoktur. Bu zamana kadar 659 bilirkişi bölgede faaliyette bulunduğunu ifade etmek isteriz. Türkiye'nin 81 ilinden insanlar geldi. Bilirkişi incelemeleri Diyarbakır, Adana, Urfa ve Kilis'te tamamlandı. Şu ana kadar 6167 binada bilirkişi incelemesi tamamlandı.' dedi.
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