İstanbul’da metro seferleri aksadı vatandaşlar yine mağdur oldu!

Verdiği vaadlerle İBB Başkanlığına gelen fakat hiçbirini gerçekleştirmeyen CHP'li İmamoğlu'nun sorumsuzluğuna bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da her gün yaşanan ulaşım sorununun bir diğeri de bu sabah Üsküdar-Çekmeköy M5 metro hattının en yoğun saatlerinde yaşandı. Teknik bir arıza sebebiyle kapılarının kapanmadığı ve her durağında uzun süreli gecikmelerin yaşandığı seferde vatandaş yeniden mağdur oldu. Uzun süreli gecikmeler yaşanmasından dolayı metro istasyonlarında yoğun kalabalık oluşurken işe ve okula geç kalanlar oldu.Vatandaşlar ise CHP'li İBB'ye tepki gösterdi.