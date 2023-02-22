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İstanbul Aile Vakfı 360 psikososyal uzmanıyla sahada

İstanbul Aile Vakfı, deprem bölgesindeki afetzedelere psikososyal destek vermek üzere 360 uzman gönderiyor. Vakıf bünyesindeki psikososyal destek personelleri ve gönüllüleri bir yıllık plan dâhilinde sahada aktif görev alacak.

Ekleme: 22.02.2023 - 13:25 Güncelleme: 22.02.2023 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Aile Vakfı 360 psikososyal uzmanıyla sahada
Deprem bölgesinde âfetzedelere özel psikososyal destek çalışması başlatan İstanbul Aile Vakfı'nın ilan ettiği 'Gönüllük Seferberliği'ne 500'ü aşkın gönüllü başvurdu.

'Gönüllük Seferberliği' projesi ile İstanbul Aile Vakfı uhdesinde görevli Psikolojik Danışman ve Sosyal Hizmet Uzmanları ile gönüllüler arasından seçilen; Psikiyatrist, Psikoloji, Aile Danışmanlığı, Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi gibi branşlardan uzmanlar depremzedelere 'Yerinde Psikolojik İlk Yardım' hizmetinde bulunacak. İlk etapta saha araştırması için Hatay'da görevlendirilen araştırma ekibine gönüllüler de katılacak.

Psikososyal destek ekibi ve gönüllüler, Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde 'Psikososyal Destek Çadırı' oluşturarak çocuk ve yetişkinlerle görüşmeler yapıp travmanın etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütecek. Ayrıca çocuklara özel 'Oyun Çadırı' kurularak çocukların deprem stresini azaltmaya yönelik etkinlikler de düzenlenecek.


DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ YÜZ YÜZE VE ONLİNE PSİKOLOJİK DESTEK
Afetzedelere ayrıca psikolojik ilk yardımın ötesinde yapılacak psikoterapiler, 'İstanbul Aile Vakfı'nın İstanbul'daki Aile Danışmanlık Merkezlerinde psikolog veya psikiyatristler tarafından yüz yüze ve online ücretsiz olarak veriliyor.

Depremden etkilenen şehirlere gidecek uzmanlar, devletin ilgili kurumlarıyla koordinasyon ve iş birliği çerçevesinde oluşturulan 'Psikolojik Destek Merkezleri'nde etkin ve yetkin psikososyal destek müdahalesinde bulunacak, deprem travmasının daha kolay atlatılmasını sağlayacak.



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