AB Komiseri Varhelyi'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Benim neslim böylesini görmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi. AB Komiseri Oliver Varhelyi, Kahramanmaraş depremi ile ilgili olarak "Benim neslim kesinlikle böyle bir deprem görmedi, böyle bir felaket yaşamadı. Yaşanan acı inanılmaz boyutlarda" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kahramanmaraş depremi ilgili olarak konuşan Varhelyi, 'Benim neslim kesinlikle böyle bir deprem görmedi, böyle bir felaket yaşamadı. Yaşanan acı inanılmaz boyutlarda' açıklamasında bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Avrupa depremin ilk günü yardımları devreye soktu. Avrupa Birliği acil yardımları ülkemize yönlendirildi. 1750 arama kurtarma görevlisinin çalışmalarıyla 79 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı. İsveç ve Macaristan dahil 18 AB üyesi ülke ayni yardım gönderdi. 50 bin kış çadırı Türkiye'ye getirildi. AB Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç ülkemizde depremden zarar görenler için konferans düzenlemeyi öngörüyor. Bugün bu konferans hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.



Bugün hem fikir kaldığımız bir konu da bu tür yardımların sürdürülebilmesi ve esnek olması. Birçok ili yeniden inşa edeceğiz. Biz uluslararası toplumun bugüne kadar verdikleri ve verecekleri destekler için teşekkür ediyoruz.



'Yaşanan acı inanılmaz boyutlarda'



Oliver Varhelyi'nin açıklamalarından satır başları:



Bu tür üzücü olayın ardından gelmek mutluluk getirmiyor. Hepimiz bu tür bir felaketten dolayız üzüntülüyüz. Benim neslim hiç böyle bir deprem görmedi. Burada yaşanan acı inanılmaz boyutlarda. Türk halkının bunun üstesinden gelebilmesi için bizim yanında olmamız lazım. Türkiye ile ilgili olarak dayanışmamızın göstermemizin zamanı. Bu son derece üst seviye bir dayanışma. Alanın ne kadar büyük olduğunu gördük ve maalesef gördüğümüz tablo beklediğimizden çok daha kötü. İlk etapta 5,5 milyon euro yardımda bulunduk. İsveç Başbakanı Avrupa'nın bir konferans gerçekleştirmesi gerektiğine karar verdik. Biz bu konferansta uluslararası topluluğu seferber etmek istiyoruz. Şu aşamada önümüzdeki resmi net bir biçimde görmeye çalışıyoruz ve hasarın boyutlarıyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çok kayda değer bir hasar olduğunu söyleyebiliriz ve sizin yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tamamını karşılayamayabiliriz ama bir bölümünü karşılayacağımızı ifade etmek isterim. Zaman alacak, maliyeti olacak ancak şuanda en temel şey sahada çalışmaya başlamak. İsveçli meslektaşımla birlikte başka bakanlarla da bir araya geldim. Biz elimizden gelenin en fazlasını gerektiği yerde ve mümkün olduğunca sahada kullanmak için hazırız.



'Çok daha iyisini inşa edeceğiz'

Johan Forssell'in açıklamalarından satır başları:

Sadece ekonomik iş birliğinden sorumlu değilim, birçok İsveç firması Türkiye'yi desteklemek için harekete geçtiler. Sayın bakanın da ifade ettiği gibi biz burada geçmişte olanı inşa etmeyeceğiz belki çok daha iyisini inşa edeceğiz. İsveç'ten gelen firmalar istihdama katkı sağlayabilirler. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi nasıl destekleyebileceğini konuştuk. Konferansın temel amacı kaynak toplamanın yanı sıra diğer donörler gibi birçok farklı ortağı bir araya getirmektir. Yakından koordinasyon ve Türk mercileriyle yakın diyalog önemli.