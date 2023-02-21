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Hatay'da 6.4'lük depremin ardından 90 artçı yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı dün Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçının meydana geldiğini bildirdi.

Ekleme: 21.02.2023 - 10:03 Güncelleme: 21.02.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da 6.4'lük depremin ardından 90 artçı yaşandıKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya başlamıştı.

Bunun üzerine Hatay'da dün akşam 20.04 sıralarında yeni bir panik yaşandı.

Vatandaşlar arka arkaya yaşanan depremlerin ardından geceyi sokakta geçirdi.

Öte yandan yaşanan depremlerde 6 kişi hayatını kaybetti.

54 ihbar yapıldı
Bunun üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 54 ihbardan 44'ünde olumsuz bir durum olmadığının anlaşıldığı belirtildi.

'90 artçı, meydana gelmiştir'
Gelen ihbarlar doğrultusunda, bölgede, AFAD'ın Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın ve Uşak'tan il müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK'lerin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Hatay Defne'de, dün 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir.

SAKOM'dan alınan bilgiye göre, 18'i ağır olmak üzere 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır.

Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Çadır sevkiyatı devam edecek
 Bunun yanı sıra yapılan açıklamada, çadır sevkiyatının, gün boyunca hava ve kara yoluyla devam edeceği bildirildi.
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