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6'lı masadan aday açıklaması: Seçim tarihi netleşirse aday açıklanır

11 ili vuran depremin felaketi sürerken, geçtiğimiz günlerden toplanan 6'lı masada aday yine belirlenemedi. Masa kurmayları, seçim tarihinin netleşmesinden sonra adayın duyurulacağını belirttiler.

6'lı masadan aday açıklaması: Seçim tarihi netleşirse aday açıklanır
Ekleme: 21.02.2023 - 11:02 Güncelleme: 21.02.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
6'lı masadan aday açıklaması: Seçim tarihi netleşirse aday açıklanır
Türkiye'de deprem felaketinin acısı hala çok taze.

11 ilimizi etkileyen deprem büyük yıkıma neden oldu.

Son verilere göre 41 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin enkazı kaldırılmadan seçim tartışmaları başladı.

Deprem bölgesinde seçim konuştular
Deprem bölgesine giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 14 Mayıs tarihinde seçim olacağına inanmadığını söylemesinin ardından açıklamalar peş peşe geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Seçim ancak savaş halinde ertelenebilir. Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez.' diyerek tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiler
Türkiye deprem felaketiyle mücadele ederken 6'lı masa geçtiğimiz günlerde deprem gündemiyle Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi.

4.5 saat süren toplantı, diğer toplantılarda olduğu gibi yine sonuçsuz kaldı.

Aday belirleme tarihi ertelendi
Ortak cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta açıklaması beklenen 6'lı masa, deprem sonrası adayın belirlenme tarihini erteledi.

'Seçim takvimi açıklanınca, aday da açıklanır'
Cumhuriyet'in haberine göre adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin konuşan masa kurmayları şu ifadeleri kullandı:

'Anayasaya göre seçimi 18 Haziran'da yapmak zorundalar. 14 Mayıs'ta seçimlerin olma ihtimali gözükmüyor. 18 Haziran'dan sonrası için bir erteleme girişimleri olursa da buna karşılık biz de sine-i millet dahil her türlü mücadeleyi veririz. Tarih kesinleşip seçim takvimi açıklanınca, aday da açıklanır.'

'14 Mayıs'ta olacağı meçhul bir seçim için adayın gündeme gelmesi doğru değil'

2 Mart'taki toplantı sonrası aday açıklaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin de konuşan kurmaylar şu açıklamada bulundu:

'Tarih netleşmeden bu olmaz. Cumhurbaşkanı mesela 14 Mayıs'ta olacağını kesin ilan ederse o zaman bu toplantıda adaylık konusu gündeme gelir. Ama 14 Mayıs'ta olacağı meçhul bir seçim için adayın gündeme gelmesi doğru değil. Tarih netleştikten sonra yapılacak ilk toplantıda aday belirlenir ve ilan edilir.'

6'lı masadan aday açıklaması: Seçim tarihi netleşirse aday açıklanır

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