Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler

Uzmanlar, Marmara Depremi'nin yakın gelecekte karşımıza çıkacağına dair uzlaşmışken Japon mühendis, 'İstanbul'un bu ilçelerinde 7.5 deprem olsa da büyük problem olmaz' diyerek ezber bozdu. İşte Japon bilim insanı Moriwaki'nin TV 100'de yaptığı açıklamalar..'İstanbul'da 1. ve 2. köprüde güçlendirmeler yapıldı.Aynı şekilde Mecidiyeköy'deki ana viyadük de güçlendirildi. İstanbul'un bazı ilçelerinde de Japon bilim insanları aracılığıyla güçlendirmeler yapıldı' dedi.'Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir bu ilçeler güçlendirildi. Japonlar bilimsel olarak bu konuda yardım yaptı. Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor ama güçlendirme yapılan yerlerde hasar beklendiği kadar kötü olmayacak. Depremin şiddeti 7.5 olsa bile güçlendirme yapılan Ataşehir, Şişli, Mecidiyeköy, Sarıyer, Beşiktaş gibi bölgelerde problem olacağını düşünmüyoruz''Osmangazi Köprüsü ise 7.9 şiddetindeki depreme bile dayanıklı! O köprü deprem göz önünde bulundurarak yapıldı.Doğu Anadolu fay hattı bu kadar kırılmaya başladı bundan sonra neresi diye düşünüyoruz. Hatay'da hasar oldu ama fay hattı daha kırılmadı. Kahramanmaraş'a kadar kırdı. Hatay'dan sonra güneye gelen Kuzey Kıbrıs'a giden bir fay hattı var. Elazığ'da da bir fay var.''Bingöl'den batıya uzanan fay hattında da tehlike var. Muş, Bitlis, Van... 2011'de Van'dan sonraki fay hattı kırıldı. Muş, Bitlis tarafında da deprem bekleniyor. Sonra da Marmara Depremi bekleniyor.İzmir'deki fay hattı geçtiğimiz depremde kırıldı. İzmir'de yoğun bir deprem beklemiyoruz. Deprem geliyorsa da etkisinin düşük olacağını düşünüyoruz.'