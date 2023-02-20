İstanbul'da yine metrobüs arızası! Yolcular mağdur oldu

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraklerinden İETT'ye bağlı metrobüsler kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüste yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.Zincirlikuyu metrobüs durağı yakınında saat 10.20 sıralarında arıza yapan metrobüs nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu.Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular Zincirlikuyu durağına kadar yürümek zorunda kaldı.Bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu ile kaydetti.İstanbul'da son dönemde sürekli arızalanan otobüs ve metrobüsler nedeniyle gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl yaptığı metrobüs ihalesinin arkasından da Özgür Karabat ismi çıkmıştı. 60 yeni metrobüs aracının ihalesi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Akia Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verilmişti.Öte yandan İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerinin tamamının yine tek bir firmaya verildiği bu firmanın da Karabat'la ilişki olduğu ortaya çıkmıştı.