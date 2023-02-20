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Başkan Erdoğan ile Bahçeli Hatay'a gidiyor! Depremzedelerle bir araya gelecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün deprem bölgesine gidecek. Depremzedelerle bir araya gelecek olan Erdoğan ve Bahçeli, asrın felaketi sonrası çalışmaları inceleyecek.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli Hatay'a gidiyor! Depremzedelerle bir araya gelecekler
Ekleme: 20.02.2023 - 09:21 Güncelleme: 20.02.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ile Bahçeli Hatay'a gidiyor! Depremzedelerle bir araya gelecekler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte bugün deprem bölgesine gidecek. İki lider Hatay'da incelemelerde bulunacak. Depremzedelerle bir araya gelecek olan Erdoğan ve Bahçeli, asrın felaketi sonrası çalışmaları yerinde inceleyecek.

Öte yandan Başkan Erdoğan, deprem felaketi nedeniyle arayan devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmelerini de sürdürüyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ı telefonla arayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılar için de şifa dileğinde bulundu.

BAHÇELİ 'DEPREM BÖLGESİNE GİDECEĞİM' DEMİŞTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta grup toplantısında deprem bölgelerine gideceğini açıklamıştı.

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illeri ve tüm vatandaşları bir program dahilinde ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığı kararı tatbik etmek için makul bir zaman kolladığını söyleyen Bahçeli, şunları kaydetmişti:

'O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim.

'MHP nerede?' diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim. Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim: Biz her yerdeyiz, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız, viraneye dönmüş gönüllerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz. 'Devlet nerede?' diyenlere de bir çift sözüm pek tabii vardır ve olması da doğaldır.

'Deprem bölgesinde her şey var, sadece devlet yok' diyen kanı bozuklar size söylüyorum; devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm haysiyetiyle, tüm hükümranlığıyla havidir, hakimdir, hadimdir. Şu hassas günlerde ağır konuşuyorum, kimse kusura bakmasın ama mecburum; 'devlet yok' diyen kalite ve karakter yoksunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir.'
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