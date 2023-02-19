Malatya'da 4,7 büyüklüğündeki artçı sarsıntı korkuttu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili etkiledi.Binlerce kişinin can verdiği depremlerin ardından 6 bini geçen artçı sarsıntı oldu.Büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da da artçılar sürüyor...AFAD, Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.Derinliği 7 kilometre olan deprem, Malatya'da panik yarattı.Sarsıntıyı hissedenler, büyük korku yaşadı...Bu arada Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 5 kilometre olarak bildirdi.