Malatya'da 4,7 büyüklüğündeki artçı sarsıntı korkuttu
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili etkiledi.
Binlerce kişinin can verdiği depremlerin ardından 6 bini geçen artçı sarsıntı oldu.
4,7 büyüklüğündeki artçı sarsıntı korkuttu
Büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da da artçılar sürüyor...
AFAD, Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.
Derinliği 7 kilometre olan deprem, Malatya'da panik yarattı.
Kandilli, derinliği 5 kilometre olarak duyurdu
Sarsıntıyı hissedenler, büyük korku yaşadı...
Bu arada Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 5 kilometre olarak bildirdi.
Binlerce kişinin can verdiği depremlerin ardından 6 bini geçen artçı sarsıntı oldu.
4,7 büyüklüğündeki artçı sarsıntı korkuttu
Büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da da artçılar sürüyor...
AFAD, Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.
Derinliği 7 kilometre olan deprem, Malatya'da panik yarattı.
Kandilli, derinliği 5 kilometre olarak duyurdu
Sarsıntıyı hissedenler, büyük korku yaşadı...
Bu arada Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 5 kilometre olarak bildirdi.
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