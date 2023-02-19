İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da 'Evim Yuvam Olsun' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına İstanbul ve Trabzon'da bulunan iki eviyle destek olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedeler için başlatılan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına iki eviyle destek olduğunu açıkladı.Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Trabzon'da ve İstanbul'da, iki evimizi, Evim Yuvan Olsun kampanyasına veriyoruz.' ifadesini kullandı.