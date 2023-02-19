Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı

Asrın felaketinde 14'üncü güne girildi.Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremde binlerce insan hayatını kaybetti.Çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.Yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek olarak afetle mücadele etmeye başladı.Yurdun dört bir yanından gönüllüler harekete geçerek afet bölgesine akın etti. Burada depremzedelerin yaraları sarılırken, ortaya duygu dolu görüntüler çıktı.Öte yandan bu zorlu günleri fırsat bilenler de oldu.Deprem felaketinin ardından sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlar başladı.Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgilerinin tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu bildirildi.Yürütülen çalışmaya ilişkin yeni bir açıklama geldi.EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 775 hesap yöneticisi tespit edildi, 441'i hakkında adli işlem başlatıldı. 129 şahıs gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı.