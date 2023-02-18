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İngiltere: NATO desteklerinin Türkiye'ye ulaştırılmasına yardım ediyoruz

İngiliz hükümeti, "İttifak'ın Türkiye'ye verdiği desteğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekleme: 18.02.2023 - 13:24 Güncelleme: 18.02.2023 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
İngiltere: NATO desteklerinin Türkiye'ye ulaştırılmasına yardım ediyoruz
İngiltere'den gelen arama kurtarma ekibi, enkaz altında yürütülen çalışmalarda görev aldı.

Londra yönetimi, NATO yardımlarının Türkiye'ye ulaştırılmasına lojistik destek sağlıyor.

NATO yardımlarına İngiltere desteği
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, üç Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) uçağının, bu ay meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından NATO'nun acil durum destek paketinin Türkiye'ye ulaştırılmasına yardım ettiği belirtildi.

RAF Atlas A400M ve iki C130 Hercules uçağı, NATO Operasyonel İrtibat ve Keşif Timi'ni (OLRT) 17 Şubat'ta İtalya'dan Türkiye'ye taşıdı.

Ben Wallace'tan daha fazla destek mesajı
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yıkıcı depremlerin ardından yakın ortakları Türkiye'ye yardım etmeye kararlı olduklarını, kurtarma çabalarını desteklemek için uçuşlar, sağlık görevlileri ve yardımlar gönderdiklerini belirtti ve şöyle dedi:

'Daha fazla destek için seçeneklere bakmaya devam edeceğiz. Meslektaşım ve dostum Savunma Bakanı Hulusi Akar ile düzenli temas halindeyim.'

Türkiye'ye konuşlandırıldı
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, uzman tıbbi yardımla Türkiye'ye destek sağlandığı kaydedildi:

'Yoğun bakım hava destek ekibi ve C130 nakliye uçağı, depremden en çok etkilenen bölgelerden hastaları taşımak için Türkiye'ye konuşlandırıldı. Yüzlerce kişiyi tedavi etmek için Türkoğlu'nda İngiltere Tıbbi Tedavi Tesisi kuruldu.'

25 milyon sterlinlik yeni fon
'RAF ayrıca, binlerce termal battaniye ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere Türkiye ve Suriye halkına 15 tondan fazla insani yardım ve 81 tondan fazla tıbbi yardım ulaştırdı. Bu hafta müdahaleyi desteklemek için 25 milyon sterlinlik yeni fon açıklandı.'

'Türkiye'ye desteğe katkıya devam edeceğiz'
'Birleşik Krallık ayrıca, depremden etkilenen insanlara yardım etmek için gece gündüz çalışan dört kurtarma köpeğinin yanı sıra, uzman ekipmanlara sahip 77 arama ve kurtarma uzmanından oluşan bir ekip gönderdi. NATO tarafından talep edilmesi halinde daha fazla Birleşik Krallık uçuşu hazır olacak. Birleşik Krallık, NATO İttifakı'nın Türkiye'ye verdiği desteğe katkıda bulunmaya devam edecek.'

Öte yandan NATO'nun, binlerce depremzedeye barınma desteği sunmak üzere çadırlar göndereceği hatırlatıldı.


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