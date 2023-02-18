Bakan Koca: Salgın hastalıklar erken uyarı sistemi ile kontrol altında!

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:140 bin personel ile güçlü bir şekilde sahadayız. 13 bin 612 kişi tedavisinin ardından taburcu oldu. 21 bin 859 yaralı hastanelerde tedavi görüyor. 51 bin yaralı diğer illerdeki hastanelere nakledildi.114 acil müdahale bölgesi ve 25 sahra hastanesi kuruldu. Sahra hastanelerimizden 12'si gerekli tüm hastane teçhizatının bulunduğu birer hastane özelliğindedir.Bir süreliğine çadırlarda yaşayacak depremzedelerimiz gibi Aile Sağlığı Merkezleri kurmaya başladık.Afetten etkilenen illerimizde birinci basamak muayene sayısı 1 milyona ulaşmıştır. 10 ilimiz adına gönlünüz müsterih olsun.Önceliğimiz, halk sağlığını tehdit edecek şartlara karşı mücadele etmek, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmektir. İnanıyorum ki hayat şartları kolay olmasa da aldığımız tedbirlerle depremzedelerimiz de hayata tutunacaktır.Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır.Şu anda ciddi halk sağlığı tehlikesi bulunmuyor.Deprem bölgesinde 6 bin 447 bebek doğdu.