Sahibi bulunamayan değerli eşya ve paralar Hazine'ye aktarılacak

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.12'nci günü geride kalan asrın felaketinde mucize umutları sürüyor.Bölgede hasarlı binaların yıkım çalışmaları da bulunan değerli eşyalar ve paralar ise tutanak eşliğinde yetkililere teslim ediliyor.Yıkımlarda görevliler tarafından çok sayıda ziynet, para ve değerli eşya bulunuyor.Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre; değerli eşyalar, bulunduğu anda kendisinin olduğunu ispat eden sahiplerine veriliyor. Sahibi çıkmayan eşyalar ise polis tutanağının ardından savcılıklara teslim ediliyor.Tutanaklarda bulunduğu yerle ilgili detaylı bilgi yer alan eşyalar da muhafaza edilecek. Enkaz tamamen kaldırıldıktan sonra bulunan değerli eşyaların tamamı savcılık işlemlerinin ardından tereke hakimliklerine teslim edilecek.Burada belli bir süre bekletilecek ziynet ve değerli eşyalar, sahibi ya da hak sahiplerine yine ispat karşılığında teslim edilecek. Belirlenen sürede sahibi ya da mirasçısı çıkmayan eşyalar, yine hakimliklerce yapılan işlemlerin ardından Hazine'ye aktarılacak.