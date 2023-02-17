Provokatif paylaşım yapan 21 şahıs tutuklandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 21 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü provokatif paylaşımlarda bulunan 21 kişinin tutuklandığını açıkladı. EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı, 117'si gözaltına alındı, 21'i tutuklandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI