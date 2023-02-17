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Malatya'da 26 kişinin öldüğü sitenin sorumlusu gözaltında

Büyük depremde yıkıma uğrayan Bulutlar Sitesi'nde 26 kişi hayatını kaybetti. Sitenin sorumlusu olan A.A. ise Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 17.02.2023 - 17:23 Güncelleme: 17.02.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da 26 kişinin öldüğü sitenin sorumlusu gözaltında
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde 11 il zarar gördü.

En çok yıkımın yaşandığı illerden biri ise Malatya.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 25 dairelik Bulutlar Sitesi'nde 26 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye genelinde depremde yıkılan binaların müteahhit ve sorumluları ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde sitenin sorumlusunun Kooperatif Başkanı A.A. olduğu tespit edildi.

Bursa'da gözaltına alındı
A.A, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikamet ettiği adresinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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