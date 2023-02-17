Hatay'da konteyner kentler için çalışmalar aralıksız sürüyor

Türkiye bir yandan büyük deprem felaketindeki kayıplarının yasını tutuyor bir yandan da hayatını kurtaran vatandaşların barınma sorununu ortadan kaldırmaya çalışıyor.Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 depremin ardından can kaybı 38 bini aştı.Depremden en fazla etkilenen illerden Hatay'da evlerine giremeyen ya da evleri yıkılan vatandaşlar için çadır kentler kuruldu. Bazı noktalarda da konteyner kentler kurulmaya başlandı.Konteyner kentler kuruluyorİskenderun ilçesinde de depremzedelerin yaşadığı çadır alanlarında yemek, banyo, tuvalet ve jeneratör desteği sağlayan İC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından 1500 kişilik yeni konteyner kent kurulmaya başlandı.Kurulması için gece gündüz çalışılan konteyner kentte aktivite alanı, oyun bahçesi, 5 bin kişiye hizmet verecek mutfak, çamaşırhane ve tüm kampı besleyecek jeneratör de olacak. Arama kurtarma çalışmalarına da destek veren vakıf, aynı zamanda depremzedelere farklı noktalarda 3 öğün sıcak yemek sağlıyor.İC İbrahim Çeçen Vakfı adına çalışan Burhan Keleş, 'Biz vakıf olarak depremin olduğu ilk günden bu yana depremzedelere ulaşmaya devam ediyoruz. Şu anda sahada 22 bin kişiye yemek dağıtıyoruz. İskenderun'da da ilk etapta 1500 kişilik bir barınma alanı yaratıyoruz.Bu alan içerisinde banyo, çocuklar için aktivite ve oyun bahçesi, mutfak ve çamaşırhane bulunacak. Yaşam alanımızı bir hafta içerisinde hayata geçireceğiz.Mersin Büyükeceli beldesinde de 6 bin kişilik ikinci bir barınma alanının da çalışmaları devam ediyor. Şu anda çadır alanlarında kalan vatandaşlarımızın özellikle banyo ve tuvalet ihtiyaçlarına da çözüm ürettik' dedi.