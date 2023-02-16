TEKNOFEST İZMİR, deprem felaketi nedeniyle ertelendi
16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST İZMİR, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendi.
TEKNOFEST'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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