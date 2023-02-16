TEKNOFEST İZMİR, deprem felaketi nedeniyle ertelendi

TEKNOFEST'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.