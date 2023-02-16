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Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı.

Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Ekleme: 16.02.2023 - 15:25 Güncelleme: 16.02.2023 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Büyük felaketin üzerinden 11 gün geçti.

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük felaket, 36 bini aşkın kişinin canına mal oldu.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Şanlıurfa'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve sayısı 200'e yaklaşan ekipler, kent genelinde hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Yıkım başladı

Kentte ilk olarak, depremden ağır hasar gören 5 katlı 12 bloktan oluşan Mavikent Sitesi'nde yıkıma başlandı.

Yıkımına başlanan binalarda kalanlar ise alınan güvenlik şeridinin arkasında evlerinin yıkılışlarını izledi. Söz konusu yerde oturan Yakup Onur, deprem gecesi çok büyük bir sarsıntıyla uyandığını ve büyük bir korkuyla kendilerini korumaya aldıktan söyledi.

Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı

'18 senelik hayatım şu an gözümün önünde eriyip bitiyor'

İlk kez böyle büyük bir sarsıntıyı hissettiğini anlatan Onur şöyle konuştu:

Benim burada 18 senelik hayatım şu an gözümün önünde eriyip bitiyor. Ama ben yürekten inanıyorum ki devletimiz muhakkak milletinin yanında olacaktır, dışarıda kalan hiçbir milletini mağdur etmeyecektir. Şu anda spor salonunda kalıyoruz. Gerek barınma gerek yeme içme noktasında bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor.

Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı

'Binalarımız keşke depreme dayanıklı olsaydı'

Yıkılan sitede 10 yıldır oturan Mehmet Müjde ise deprem sırasında çok kötü dakikalar yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Binalarımız yıkıldığı için üzülüyoruz. Keşke depreme daha dayanıklı olsaydı, bunlar yaşanmasaydı istiyoruz. Hem maddi hem de manevi olarak üzülmezdik. Şimdi bitişiğimizdeki eski binalara bakıyoruz üzülüyoruz.

Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
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