  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde olacak şekilde iki deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen depremlerden sonra birçok duyarlı vatandaş büyük bir dayanışma içinde bölgedeki depremzedelere yardım eli uzatırken dolandırıcılarda bunu fırsata çevirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Dolandırıcılar, depremzedeler için hayati öneme sahip olan konteyner, jeneratör, seyyar tuvalet, çadır gibi maddi değerleri yüksek olan malzemeler ve kiralık evler üzerinden tezgah kurdukları belirlendi.

Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Ekleme: 16.02.2023 - 11:34 Güncelleme: 16.02.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların iş birliğinde devam ediyor. Şehirlerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlardan çok sayıda yardımda bulunma talebi geliyor. Dolandırıcılar, vatandaşın depremzeler için seferber olmasını fırsata çevirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Depremzedeler için hayati öneme sahip olan konteyner, jeneratör, seyyar tuvalet, çadır gibi maddi değerleri yüksek olan malzemeler üzerinden tezgah kurdukları belirlendi.

YARDIMSEVERLER İLAN SİTELERİNE DİKKAT

Dolandırıcılar, vatandaşın çevresinden topladığı paralar ile özellikle konteyner, jeneratör ve çadır almak için ilan sitelerinden araştırma yaptıkları belirledi. Sahte isimlerle üye olan dolandırıcılar, ilan sitelerine konteyner ve diğer malzemelerin satışı yapıldığına yönelik sahte fotoğraflarla paylaşım yaptı. Vatandaş, depremzedeler için alındığını söylediğinde ise; 'bizim de katkımız' olsun diyerek uygun fiyat verdi. Vatandaş anlaşma sonra dolandırıcılara parayı gönderdi. Dolandırıcılar, konteyner ve diğer malzemelerin tıra yüklendiğini gösteren fotoğrafları bağışçı ile paylaştı. Vatandaş tırların deprem bölgesini gittiğini ve yardım yaptığını düşünürken dolandırıldığının farkına bile varmadığı öğrenildi.

DOLANDIRICILAR YARDIM PARALARINA GÖZ DİKTİ

Dolandırıcıların bir başka oyunu ise bu kadarı da olmaz dedirtti. İlan sitelerine konulan sahte kiralık ev ilanları ile yardım etmek isteyen vatandaşı ağlarına düşürdükleri ve mağduriyet yaşattıkları ortaya çıktı. Deprem bölgelerinde bulunan depremzedelerin başka şehirlere getirmek için uğraşan kişiler, konaklama sonunu çözmek için kiralık daire ilanlarına baktı. İlan üzerindeki iletişim numarasını arayan yardım severler, evleri depremzelere kiralayacaklarını aktardı. Dolandırıcılar, yardım severlerden kapora ücretini alarak sırra kalem bastı.

EMNİYETTEN ÖNEMLİ UYARI

Emniyet birimleri, deprem bölgesine yardımında bulunmak isteyen vatandaşların yardım kuruluşları haricinde derneklere yardımda bulunurken dikkatli olmaları gerektiğini aktardı. Yardımseverlerin bölgeye yapılacak konteyner, seyyar tuvalet, çadır, jeneratör gibi maddi değeri yüksek malzeme yardımlarında bulunurken teslimi yapılmadan herhangi bir ödeme yapmamaları ve dikkatli olmalarını söyledi. Ayrıca, vatandaşların teyitli yardım kuruluşları haricinde kendilerine gönderilen IBAN numaralarına herhangi bir para göndermemeleri, teyitlemeden hiçbir işlem yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu