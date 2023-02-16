Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların iş birliğinde devam ediyor. Şehirlerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlardan çok sayıda yardımda bulunma talebi geliyor. Dolandırıcılar, vatandaşın depremzeler için seferber olmasını fırsata çevirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Depremzedeler için hayati öneme sahip olan konteyner, jeneratör, seyyar tuvalet, çadır gibi maddi değerleri yüksek olan malzemeler üzerinden tezgah kurdukları belirlendi.Dolandırıcılar, vatandaşın çevresinden topladığı paralar ile özellikle konteyner, jeneratör ve çadır almak için ilan sitelerinden araştırma yaptıkları belirledi. Sahte isimlerle üye olan dolandırıcılar, ilan sitelerine konteyner ve diğer malzemelerin satışı yapıldığına yönelik sahte fotoğraflarla paylaşım yaptı. Vatandaş, depremzedeler için alındığını söylediğinde ise; 'bizim de katkımız' olsun diyerek uygun fiyat verdi. Vatandaş anlaşma sonra dolandırıcılara parayı gönderdi. Dolandırıcılar, konteyner ve diğer malzemelerin tıra yüklendiğini gösteren fotoğrafları bağışçı ile paylaştı. Vatandaş tırların deprem bölgesini gittiğini ve yardım yaptığını düşünürken dolandırıldığının farkına bile varmadığı öğrenildi.Dolandırıcıların bir başka oyunu ise bu kadarı da olmaz dedirtti. İlan sitelerine konulan sahte kiralık ev ilanları ile yardım etmek isteyen vatandaşı ağlarına düşürdükleri ve mağduriyet yaşattıkları ortaya çıktı. Deprem bölgelerinde bulunan depremzedelerin başka şehirlere getirmek için uğraşan kişiler, konaklama sonunu çözmek için kiralık daire ilanlarına baktı. İlan üzerindeki iletişim numarasını arayan yardım severler, evleri depremzelere kiralayacaklarını aktardı. Dolandırıcılar, yardım severlerden kapora ücretini alarak sırra kalem bastı.Emniyet birimleri, deprem bölgesine yardımında bulunmak isteyen vatandaşların yardım kuruluşları haricinde derneklere yardımda bulunurken dikkatli olmaları gerektiğini aktardı. Yardımseverlerin bölgeye yapılacak konteyner, seyyar tuvalet, çadır, jeneratör gibi maddi değeri yüksek malzeme yardımlarında bulunurken teslimi yapılmadan herhangi bir ödeme yapmamaları ve dikkatli olmalarını söyledi. Ayrıca, vatandaşların teyitli yardım kuruluşları haricinde kendilerine gönderilen IBAN numaralarına herhangi bir para göndermemeleri, teyitlemeden hiçbir işlem yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.