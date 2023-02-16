Bingöl'de depremzedeler için kripto para toplayan şüpheli yakalandı
Bingöl’de depremzedelere yardım vaadiyle kripto para topladığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.
Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden depremzedelere yardım vaadiyle kripto varlık cüzdan adresi paylaşarak para toplamaya çalıştığı tespit edilen İ.K. isimli şahıs Bingöl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış, şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakılmıştır' denildi.
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