Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar. Başkan Erdoğn bugün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Başkan Erdoğan daha sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
ŞAHBAZ ŞERİF'İ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
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