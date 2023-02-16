Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar. Başkan Erdoğn bugün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Başkan Erdoğan daha sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.Başkan Erdoğan son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.