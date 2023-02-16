Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için düzenlenen ve milyarlarca lira bağışın toplandığı "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Ortak yayına telefonla bağlanan Rama, Arnavutluk halkı adına 1 milyon euro bağışladıklarını belirtirken "Erdoğan'ın 2019 depreminde bizler için yaptığını unutmadık." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'na telefonla bağlandı.Başbakan Edi Rama, Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde kendileri için yaptıklarını unutmadıklarını belirterek, ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasına Arnavutluk halkı adına 1 milyon euro bağışladıklarını açıkladı.Yaşanan vahim olaydan Arnavutluk olarak büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Rama, pazartesi günü ulusal yas ilan ederek, ülkede bayraklarını yarıya indirdiklerini hatırlattı.