Ankara'da sulama tankerine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Eskişehir istikametine giden Y.Ö. (62) yönetimindeki 06 TLN 64 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjde ağaçları sulayan 06 COH 723 plakalı tankere çarptı.Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Y.Ö., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Y.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.