MSB: Yaralı vatandaşımız askeri helikopterle hastaneye tahliye edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan kişinin, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak Beytüşşebap'ta yüksekten düşerek yaralanan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.
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