MSB: Yaralı vatandaşımız askeri helikopterle hastaneye tahliye edildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak Beytüşşebap'ta yüksekten düşerek yaralanan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.