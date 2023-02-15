Gaziantep'te kapalı yüzme havuzunda deprem anı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6'lık iki büyük depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı.Yaşanan iki büyük depremin ardından 10 ilde çok ciddi yıkımlar meydana gelirken, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem sonrası Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen küçük çaplı tsunami ise güvenlik kamerasına yansıdı.Depremin şiddetini ve etkisini en net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun tsunami gibi dalga dalga havuz kenarındaki zemine taşması dikkat çekti.