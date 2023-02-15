Gaziantep'te kapalı yüzme havuzunda deprem anı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin ardından Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen küçük çaplı tsunami kameralara yansıdı.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6'lık iki büyük depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı.
Yaşanan iki büyük depremin ardından 10 ilde çok ciddi yıkımlar meydana gelirken, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem sonrası Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen küçük çaplı tsunami ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Şiddetli dalga oluştu
Depremin şiddetini ve etkisini en net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun tsunami gibi dalga dalga havuz kenarındaki zemine taşması dikkat çekti.
Yaşanan iki büyük depremin ardından 10 ilde çok ciddi yıkımlar meydana gelirken, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem sonrası Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen küçük çaplı tsunami ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Şiddetli dalga oluştu
Depremin şiddetini ve etkisini en net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun tsunami gibi dalga dalga havuz kenarındaki zemine taşması dikkat çekti.
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