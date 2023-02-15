Dünya sallanıyor: Yeni Zelanda'da büyük deprem
Yeni Zelanda'nın güneybatısındaki Kuzey Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yeni Zelanda'nın güneybatısındaki Kuzey Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YERİN 57 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE
Yerel basındaki haberlere göre, merkez üssü Kuzey Adası'ndaki Paraparaumu şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısı olan deprem, yerin 57 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Yerel saatle 19.38'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar bildirilmedi.
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