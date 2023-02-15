Deprem bölgesinde nefret sloganı atmışlardı... 16 gözaltı
Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddetli deprem sonrası bölgeye giden Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı toplanarak Suriyeli ve Afganları öldürelim diye slogan atmışlardı. Ankara Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Çarşı grubu üyesi 16 kişiyi gözaltına aldı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde bulunan ilköğretim okulun bahçesinde Çarşı grubu üyeleri, 'Vuralım Suriyeliyi Hatay'da, vuralım Afganı Kahramanmaraş'ta. Yeter artık bitsin bu barış, havaya kalksın kalaşnikoflar' sloganı attı.
ÇARŞI GRUBUNDA 16 GÖZALTI
Türkiye'yi yasa boğan olayın acısı henüz çok tazeyken ırkçı sloganlarla katliamları meşru kılmaya çalışan grup vatandaşların tepkisini çekti. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, nefret ve şiddet içerir slogan atan Çarşı grubu üyelerine yönelik çalışmasında 16 kişi tespit ederek gözaltına aldı.
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