Asrın felaketinde sosyal medyadan yığınla yalan haber ürettiler! İşte Kahramanmaraş depremi ile ilgili yalanlar ve gerçekler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkilin olan 7,7 ile 7,6'lık depremler sonrası devlet tüm kurumlarıyla yaraları sarmaya devam ediyor. Devlet ve milletin verdiği kıyasıya mücadele tüm dünyaya örnek oldu. Fakat sosyal medyada dolaşan asılsız iddialar, dezenformasyon ve algı operasyonları bu çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor. İşte sosyal medyada dolaşan asılsız iddialar ve gerçekleri….1. Oğuzhan Uğur: ''Yarseli Barajı patladı' haberi, doğru olmadığı anlaşılınca hemen kaldırıldı.' 12 Şubat İDDİAOğuzhan Uğur, doğru olmadığı anlaşılınca söz konusu haberi hemen kaldırdıklarını söyledi.GERÇEKSöz konusu haber hemen silinmedi. 4 gün boyunca Babala TV Twitter sayfasında yer aldı.12 ŞUBATİDDİAOğuzhan Uğur yalan çıkan tek haber yaptıklarını söyledi.GERÇEKBabala TV'de Hatay Yarseli Barajı gibi 'Baraj patladı' yalanı Kahramanmaraş için de yapılmıştı3. Oğuzhan Uğur: 'Başı yanmasın diye gönderdik, adını bile hatırlamıyoruz.'14 Şubat İDDİAOğuzhan Uğur 'Baraj patladı' yalanını ortaya atan çalışanlarını kovduklarını söyledi.GERÇEKOğuzhan Uğur, instagram hesabından işten çıkartılan kişinin akıbetinin sorulması üzerine aslında öyle bir yaptırımda bulunulmadığını ima etti.4. Oğuzhan Uğur: 'Hatay'da Yarseli Barajının patladığına dair yaptığımız haber için Bakanlık yetkilisiyle mesajlaştık.'12 ŞubatİDDİAOğuzhan Uğur halkın infiale sürüklenmesine ve bu esnada 5 yaşında bir çocuğun da ölümüne sebebiyet verdiği Yarseli Barajı'nın patladığına dair haberleri için Bakanlık yetkililerinden teyit aldığını iddia etti.GERÇEKOğuzhan Uğur daha sonra yaptıkları haberin yalan olduğunu itiraf etti. Savunma olarak ise, 'Böyle şeyler olabilir' dedi.5. 'Daha fazla yardıma ihtiyaç yok'İDDİASosyal medyada felaket bölgesinde daha fazla yardıma ihtiyaç kalmadığı, depoların dolduğu ve hiç yer kalmadığı yönünde iddialar paylaşıldı.GERÇEKDeprem bölgesindeki ihtiyacın sürdüğüne yönelik başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere resmi açıklamalar bulunmaktadır.6. 'Fotoğrafın Kahramanmaraş depremlerinden sonrasını gösterdiği' iddiası14 ŞubatİDDİAInstagram'da paylaşılan bir gönderide yer alan fotoğrafın Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasını gösterdiği iddia edildi.GERÇEKRusya merkezli bir sosyal medya platformu olan VK'da aynı fotoğrafın 2015 yılında paylaşıldığı görüldü.7. 'AFAD'ın başındaki adam Kahramanmaraşlı, İmam Hatip Lisesi mezunu, Üniversite ise İlahiyat Fakültesi mezunu, sürekli Diyanet'te çalışmış. Bu adam ancak cenaze namazı kıldırır.'12 ŞubatİDDİACem Uzan, 'AFAD'ın başındaki adam Kahramanmaraşlı, İmam Hatip Lisesi mezunu, Üniversite ise İlahiyat Fakültesi mezunu, sürekli Diyanette çalışmış. Bu adam ancak cenaze namazı kıldırır. İmam ne anlar lojistikten arama kurtarmadan. Recep Bey bunun hesabını soracağım' dedi.GERÇEKAFAD Başkanı Kahramanmaraşlı değil Erzurumlu. İmam Hatip değil, Erzurum Atatürk Lisesi mezunu. İlahiyat değil, İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Kaymakamlık, Valilik, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevleri de olmuştu.8. 'İstanbul'da deniz suyunun çekilmesi büyük bir depremi işaret etti.'13 ŞubatİDDİABazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deniz suyunun çekilmesinin büyük bir depremi işaret ettiği iddia edildi.GERÇEKKandilli Rasathanesi tarafından Marmara Denizi'nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişikliğin tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olay olduğu açıklanmıştır.9. 'AKP Milletvekili Habibe Öçal, Ekrem İmamoğlu'na saldırdı.'8 Şubat İDDİABazı sosyal medya hesaplarında AK Parti milletvekili Habibe Öçal'ın deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu'na saldırdığı iddia edildi.GERÇEKVideoda görünen kişi Habibe Öçal değil. Tartıştığı kişi de Ekrem İmamoğlu değil, Maraş'ta yaşamadığı halde Maraş'ta yaşıyormuş gibi şikayette bulunan üçüncü başka bir şahıs.10. 'Çin'in inşa ettiği Çanakkale Köprüsü depreme dayanıklı kaldı.'13 Şubat İDDİABir Çin devlet görevlisi, Çin'in inşa ettiği Çanakkale Köprüsü'nün depreme dayanıklı kaldığı şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunu Çin'in Fransa Konsolosluğu da paylaştı.GERÇEKÇanakkale Köprüsü, deprem bölgesine çok uzak bir konumda olmakla birlikte Çin değil Güney Kore-Türkiye ortak yapımı bir köprüdür.11. 'Fahrettin Koca kendisinden yardım isteyen depremzede doktoru dinlemedi.'13 Şubat İDDİADepremzede bir doktorun dert yandığı Fahrettin Koca'nın kendisini dinlemediği iddia edildi.GERÇEKVideodaki depremzede doktor Çağla Yalçın ertesi gün kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Fahrettin Koca'nın kendisini dinlediği ve sorununun da çözümünü sağladığını ifade etti.14 Şubat İDDİAOğuzhan Uğur tarafından yönetilen Babala Tv ofisinden yayın açan İbrahim Büyükak Adıyaman-Gölbaşı'na hiç yardım gönderilmediğini iddia etti.GERÇEKEsenler Belediyesi 9 gündür 1000'e yakın personeli ile bölgede. 1000 konteynırlık kent kuruldu. Koordinasyon merkezi kuruldu. Aşevi kuruldu. Duş ve tuvalet ihtiyacını gidermek için seyyar kabinler kuruldu13. 'Afet bölgelerine yem gönderilmiyor.'13 Şubat İDDİABazı sosyal medya hesaplarında afet bölgelerine hayvan yemi gönderilmediği iddia edildi.GERÇEKTarım ve Orman Bakanlığı tarafından deprem bölgelerindeki hayvan yetiştiricilerine ilk etapta, 1716 ton hayvan yemi göndermiştir. Afet bölgelerine yem tedariki artarak devam etmektedir.14. 'Malatya'da hasar tespit çalışmaları iptal edildi, yurt dışından teknik eleman bekleniyor.'13 Şubat İDDİABazı sosyal medya hesaplarından Malatya'da hasar tespit çalışmalarının iptal edildiği ve yurt dışından teknik eleman gelene kadar evlere girilmemesi gerektiği iddia edildi. GERÇEK Malatya Valiliği, şehirde hasar tespit çalışmalarının 10 Şubat'ta başladığını duyurmuş ve hasar tespiti henüz yapılmamış veya orta ve ağır hasarlı olarak belirlenmiş evlere girilmemesi gerektiğini vurgulamıştır.15. 'Antakya'da deprem sebebiyle çöken ana su isale hattını İSKİ onardı.'14 Şubat İDDİAEkrem İmamoğlu, Antakya'da deprem sebebiyle çöken ana su isale hattının İSKİ tarafından onarıldığını iddia etti.GERÇEKHatay'a yalnızca 15 kişilik ekibiyle geldiği bilinen İmamoğlu'nun ekibine suyu Konya Büyükşehir Belediyesi'nin temin ettiği ortaya çıktı.17. 'Nerede sarıklılar…Bir işin ucundan tutamazlar mı?'14 Şubat İDDİAMurat Yetkin FOX TV yayınında 'sarıklılar' olarak tanımladığı İslami STK ve vakıfların deprem bölgesinde olmadığını iddia etti.GERÇEKTürkiye Diyanet Vakfı, İsmailağa Vakfı, Sadaka Taşı, İlim Yayma Cemiyeti, Birlik Vakfı, TÜGVA, TÜRGEV, Önder, İHH, AGD, İDDEF, Deniz Feneri, IBAG, Beşir, Hay-Der, Yedi Hilal, Hakyol gibi vakıfların üyeleri gece-gündüz demeden aramakurtarma ve yardım faaliyetleri için sahada durmadan çalışmaktadır.18. 'Birileri seçimde ilk oyunu kullanacak gençlere 'İlk Oyum Erdoğan'a' yazan kartları göndermeye utanmamış.'14 Şubat 2023 İDDİABazı sosyal medya hesaplarında deprem sonrası 'İlk Oyum Erdoğan'a' yazan kartlar gönderildiği iddia edildi.GERÇEKSöz konusu çalışma depremden çok önce yapılmış bir çalışmadır.19. 'Hatay'da ATM'ler yağmalandı.'14 Şubat İDDİABazı sosyal medya hesaplarında Hatay'da ATM'lerin yağmalandığı iddia edildi.GERÇEKHatay Valiliği'nin açıklamasına göre ilgili banka yetkililerinin kendi kasalarını ve mekanizmalarını söktüğü tespit edilmiştir.20. 'Türkiye'ye girmek isteyen beni arasın.'10 Şubat İDDİAVideoda konuşan kişinin, 'Bir insan kaçakçısı olduğu ve Suriyelileri Türkiye'ye kaçırmaya çalıştığı' öne sürüldü.GERÇEKÇeviriye göre videodaki kişi şu ifadeleri kullanıyor: 'Depremzede kardeşlerimiz ve enkaz altında kalan insanlarımıza yardım etmek için Türkiye'nin güneyine ve kuzey Suriye'ye gidiyoruz, onları kurtarmaya yola çıkıyoruz, bize katılmak isteyen özelden ulaşabilir bana. Ona her türlü yeme, içme, yol ve kalacak yerini temin ederiz.' Yani videoda konuşan kişinin insan kaçakçılığı yaptığına dair bir ifadeye rastlanmıyor, aksine videodaki kişi depremzedeler için yardım çağrısında bulunuyor.21. 'Çizgi film depremi önceden haber verdi.'14 Şubat İDDİA'Simpsonlar' adlı çizgi filmde Kahramanmaraş Depremlerinin önceden haberinin verildiği iddia edildi.GERÇEKAçık kaynaklardan aratıldığında bölümün orijinal yayın tarihinin 20 Mart 2005 olduğu bilgisine ulaşılıyor. Bölümün 19. dakikasının 5. saniyesinde Kahramanmaraş ismi geçiyor ancak depremle ilişkilendirilmiyor. Diyaloğun devamında ve sahnenin geçtiği 13. bölümün tamamı incelendiğinde depremle ilgili herhangi bir ifadeye rastlanmıyor.22. 'STK'ların deprem bölgesine gönderecekleri yardım aracı Hakkari Valiliği tarafından engellendi.'13 Şubat İDDİABazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, STK'ların deprem bölgesine gönderecekleri yardım aracının Hakkari Valiliği tarafından engellendiği iddia edildiGERÇEKİddiaların aksine, yapılan ve toplanan bütün yardımların güvenli ve doğru bir şekilde ulaştırılabilmesi amacı ile yardım tırları, Hakkari Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi kontrolü ve koordinesinde deprem bölgelerine gönderilmiştir.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Hakkarili hayırsever vatandaşlar tarafından Hakkari AFAD hesabında 3 milyon 503 bin 259 lira, Hakkari Diyanet Vakfı hesabında ise 2 milyon 464 bin 870 lira olmak üzere toplam 5 milyon 968 bin 129 lira nakdi yardım toplanmıştır.23. 'Bu gece depremler nedeni ile Şanlıurfa'da üç bina daha yıkıldı.'12 Şubat İDDİABir sosyal medya kullanıcısı 12 şubat gecesi 'Şanlıurfa'da üç binanın yıkıldığı' yönünde bir iddiayı gündeme getirdi.GERÇEKİhbarın ardından ekipler adrese gitti ve olayın yalan olduğu ortaya çıktı.107. 'Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi Depremden Etkilenen Vatandaşların Kullanımına Açılmadı'12 Şubat İDDİA 177Sosyal medyada Elazığ Harput'ta bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Dini İhtisas Merkezi'nin, depremden sonra depremzedelerin kullanımına açılmadığı iddia edildi.GERÇEKDiyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezinin depremzedelere hemen açıldığına dair açıklama yaptı.109. 'TRT Haber'den Menzil'e Teşekkür…'12 Şubat İDDİAAdıyaman'da Menzil tarikatı köyünü depremzedelere açmış, TRT Haber, yayında tarikat liderine teşekkür ediyorGERÇEKNevşin Mengü, kendi yalan haberini kendisi yalanladı.110. 'Van'a gelen depremzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanmıyor'11 Şubat İDDİAGERÇEKVan Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı111. 'Ankara'daki hastanelerde depremzedeler için yardım toplandığı iddiası.' 7 Şubat İDDİAAnkara Bilkent Şehir Hastanesi ve Ankara Etlik Şehir hastanesinde depremzedeler için yardım toplandığı iddia edildi. Bu iddia Whatsapp gruplarında hızla yayıldı.GERÇEKAnkara Bilkent Şehir Hastanesi, yaptığı açıklama ile bu iddiayı yalanladı.112. 'Bakan Nebati, Deprem alanında borsayı değerlendirdi.' 6 Şubat İDDİANureddin Nebati'nin deprem alanında borsa hakkında konuşma yaptığı iddia edildi.GERÇEKNureddin Nebati'nin sözleri, depremden önce yayınlanmıştı113. 'AFAD'ın deprem bölgesindeki İş Bankası ve Halk Bankası şubelerinin kasalarını çıkartmak için geldi' 12 Şubat İDDİAAFAD'ın İş Bankası ve Halk Bankası şubelerinden kasaları çıkartmak için geldiği iddia edildi.GERÇEKİş Bankası ve Halk Bankasından yapılan açıklamalarda bu iddialar tamamen yalanlandı.114. 'Irak'ta Japon şirket tarafından yapılan ve depremde ayakta kalan merdiven' 10 Şubat İDDİAKahramanmaraş depremlerinden sonra Irak'ta bir binanın resmi paylaşıldı ve deprem sonrası görüntü olarak iddia edildi.GERÇEKFotoğraf 12 Ağustos 2013'te The Atlantic'te yayınlanan 'War-torn syria Split into Three Regions' başlıklı makalede yer alıyor.115. 'Gökyüzündeki ışığın depremden önce Türkiye'de gözlemlendiği' 12 Şubat İDDİABir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan gönderide, Kahramanmaraş depreminden saniyeler önce Türkiye ve Suriye'nin semalarında sıradışı görüntülerin belirdiği iddia edildi.GERÇEKVideonun, 7 Ekim 2018 tarihinde Falcon 9 roketininin ABD'deki Vandenberg Hava Üssü'nden uzaya fırlatılma anını kaydettiği tespit edildi.116. 'Hasar gören barajlardan Irak'a su tahliye edildi' 6 Şubat İDDİADeprem felaketinin ardından Atatürk Barajı'nın hasar aldığına dair yanıltıcı iddialar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.GERÇEKVahit Kirişçi, ilgili iddiayı net bir şekilde yalanladı.117. 'İskenderun terkediliyor.'11 Şubat İDDİAErk Acarer tarafından İskenderun'un tahliye edildiği ve sadece gidecek yeri olmayan Suriyelilerin kaldığı iddia edildi.GERÇEKSöz konusu iddia bizatihi İskenderunlular tarafından yalanlanmıştır.118. 'Adıyaman'da arama kurtarma yapan Tayvanlı ekip, göçük altında kalan bir kişiye tam ulaşacakken, gelen Türk ekip tarafından uzaklaştırılmış.' 13 Şubat İDDİANevşin Mengü'nün iddiasına göre Adıyaman'da arama kurtarma yapan Tayvanlı ekip, göçük altında kalan bir kişiye tam ulaşacakken, gelen Türk ekip tarafından uzaklaştırıldı.GERÇEKBu haber aslında China Times'in değil, Tayvan devlet ajansı CNA'nın haberi. 'Tüm işi Tayvanlı ekip yaptı, Türk ekip kendi yapmış gibi gösterdi' gibi bir ifade de bulunmuyor. Tayvanlı ekip 'bu olay üzerine' ülkeyi terk etmeye karar vermemiş. Tayvan basınında çıkan eski tarihli haberlerde, ekibin zaten ayın 15'inde ülkeye dönmesinin planlandığı belirtiliyor.119. 'Samandağ'da yalnızca Ekrem İmamoğlu tarafından çadırlar kuruldu.' 12 Şubat İDDİAEkrem İmamoğlu Samandağ'da yalnızca kendisi tarafından çadırların kurulduğu şeklinde bir paylaşımda bulundu.GERÇEKSöz konusu alanda AFAD'la koordineli olacak şekilde içerisinde İBB de dahil olmak üzere çok sayıda çadır kuruldu.120. 'ABD savaş gemisi yardım amacıyla Mersin'e gelecek.'10 Şubat İDDİAGERÇEKKonuyla ilgiliaçıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'dan Türkiye'ye bu yönde bir talep gelmediğini ve böyle bir talep gelse dahi bir savaş gemisinin Türkiye karasularına girmesine izin verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.121. 'Bursa'da kullanılmayan konteynırlar deprem bölgesine sevk edilmiyor.' 12 Şubat İDDİABazı sosyal medya hesaplarında Bursa'da kullanılmayan konteynırların deprem bölgesinde sevk edilmediği iddia edildi.GERÇEKSöz konusu paylaşımı yapan kişi daha sonra valiliğin kendisiyle iletişime geçtiğini ve durumu aktardığını iletti. Buna göre, Bursa'daki AFAD konteynerları Osmaniye'ye gönderildi. Geri kalanı da deprem olma ihtimaline karşı Bursa'da bırakıldı. Deprem bölgesinde altyapı çalışmaları yapıldıkça gönderim devam edecek.122. 'Enkaz altında canlı insanlar olmasına rağmen moloz kaldırma işlemleri başlatıldı.' 12 Şubat İDDİA 204Kaleli Medya isimli bir hesap tarafından enkaz altında canlı insanlar olmasına rağmen moloz kaldırma işlemlerinin başlatıldığı iddia edildi.GERÇEKMoloz kaldırma çalışmaları el veya kürekle yapılmaz, kepçeyle yapılır. Videoda da görüldüğü üzere kalabalık bir ekip arama çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Enkazlar kaldırılmadan önce savcılıklarca enkazlardan delillerin toplanması son derece kritik. Bu deliller toplanmadan enkazlar kaldırılmayacak'şeklinde bir açıklamada bulundu.123. 'Millet can derdinde, Belediyeler eğlence derdinde.' 13 Şubat 205 İDDİACumhuriyet ve Birgün gazetelerinde AK Parti'li belediyeler tarafından deprem sonrası eğlence konseptli ihaleler açıldığı iddia edildi.GERÇEKSöz konusu ihaleye başvuru 'Ocak' ayında yapılıyor. Onay tarihi ise '1 Şubat 2023'. Yani depremden önceki günlerde yapılmış bir ihale.124. 'Halk eliyle, tırnaklarıyla vatandaşı enkazdan çıkarıyor, AFAD yetkilileri elinde kameralarla kurtarmış gibi yapıyorlar.'13 Şubat İDDİAKarar Gazetesi Yazarı Elif Çakır, 'Halk eliyle, tırnaklarıyla vatandaşı enkazdan çıkarıyor, AFAD yetkilileri elinde kameralarla kurtarmış gibi yapıyorlar' şeklinde bir iddiada bulundu.GERÇEKAFAD yetkilileri ve sağlık ekipleri depremzedelere zarar gelmemesi için belli teknikler kullanarak insanları enkaz altından kurtarmaktadır.125. 'Depremden önce gökyüzünde bir cisim gözlemlendi.' 12 Şubat İDDİASosyal medyada uçan parlak bir cismin göründüğü bir video paylaşılarak, 'Türkiye'deki depremden önce.' iddiası dile getirildi.GERÇEKVideonun 25.09.2022'de Telegram'da, 07.10.2022'de Twitter'da ve 18.01.2023'te de TikTok'ta paylaşıldığı tespit edildi. Tweet'te, videonun Kazakistan'da Rusya tarafından kullanılan Baykonur Uzay Üssü'nü gösterdiği ifade ediliyor. Telegram'da ise, söz konusu görüntünün Kazakistan'da bulunan Balkaş şehrinde çekildiği yazıldı.126. 'Yardım tırı önünü kesen yağmacı aracı böyle ezdi.' 11 Şubat İDDİA 209Sosyal medyada bir tırın önündeki sivil aracı ezdiği anı gösteren bir video paylaşılarak, 'Yardım tırı önünü kesen yağmacı aracı böyle ezdi.' iddiasında bulunuldu.GERÇEKVideonun Şili'de meydana gelen bir olaya ait olduğu tespit edildi.127. 'DASK zorunlu deprem sigortasından yararlanmak için 15 gün içinde ihbar zorunluluğu var.' 10 Şubat İDDİABazı sosyal medya hesaplarında DASK zorunlu deprem sigortasından yararlanmak için 15 gün içinde ihbar zorunluluğu olduğu iddia edildi.GERÇEKDASK'ın genel şartlarında riskin gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren 15 günlük ihbar yükümlülüğü vardır. Ancak DASK, doğal afet dönemlerinde hasar ihbarında süre kısıtlaması uygulamamaktadır. Dolayısıyla 10 ilimizi kapsayan son deprem felaketinde evleri hasar gören sigortalıların ihbar için süre kısıtlaması bulunmamaktadır.GERÇEKBahsi geçen fotoğraf, Beşiktaşlı futbolcunun afetzede çocukları ziyaretinde çekilen bir kare. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada, deprem sonrası aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların kuruluş bakımına alındığını ve ihtiyaçlarının karşılandığını belirmektedir.Çocukların biyolojik yakınlarına ulaşılması için il 213 müdürlüklerinde çalışmalar sürmektedir. Bu aşamada depremden etkilenmiş ve aileleri bulunamamış çocukların evlat edinilmesi mümkün değildir. Josef De Souza da sadece Mersin'e getirilen afetzede çocuklara moral vermek için ziyarette bulunmuştur.129. 'Yardım malzemesi götürülmesine izin verilmiyor.' 7 Şubat İDDİAKahramanmaraş'ta meydana depremin ardından sosyal medyadan, Bilecik'te de deprem olacağını, bu nedenle yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine dair bir ses kaydı paylaşıldı.GERÇEKİddiası asılsız çıkan tır şöförü M.T., Bilecik'te gözaltına alındı.130. 'Alevi oldukları için yardım gitmiyor.'11 Şubat İDDİABir sosyal medya fenomeni tarafından Alevilere yardım götürülmediği iddia edildi.GERÇEKDepremlerin ardından bütün yardımlar AFAD koordinasyonunda dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün depremzedelere ulaştırılmıştır.131. 'Deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan.' 10 Şubat İDDİAEdirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş deprem rakamlarının yalan olduğunu iddia etti.GERÇEKİçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada henüz enkazlarda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve Türkiye'nin her tarafından buraya savcılar görevlendirilip adli tıp uzmanları ve doktorların da görevlendirildiği bilgisi paylaşılmıştır.Kahramanmaraş'ta ilki saat 04.16'de Pazarcık merkez üssünde, İkincisi ise dokuz saat sonra saatler 13.24'ü gösterdiğinde Elbistan'da 7.6 şiddetinde meydana geldi. Yaşanan depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Son bir haftadır tüm Türkiye'nin aklı depremin etkilediği 10 ildeyken sosyal medyada asılsız iddialar yer aldı. İşte sosyal medyada yer alan o iddialar ve gerçekler…8 ŞubatYALAN1. 'Türkiye'nin Milano Konsolosluğu, AFAD ve Kızılay yerine Diyanet Vakfı'nın yardım hesaplarını paylaştı.'Fatih Altaylı twitter hesabından attığı bir tweette Türkiye'nin Milano Büyükelçiliğinin AFAD ve Kızılay yerine Diyanet Vakfı'nın yardım hesaplarını paylaştığını ileri sürdü.-GERÇEK7 Şubat tarihinde Türkiye'nin Milano Büyükelçiliği'nin yaptığı paylaşımda AFAD, Kızılay ve TDV'nin yardım hesaplarını birlikte paylaştığı ortaya çıktı.6 ŞubatYALAN2. 'Hatay'a Hiçbir Yetkili Gelmedi'CHP milletvekili Suzan Şahin 'Hatay'a hiçbir yetkili gelmedi' iddiasında bulundu.GERÇEKCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Bakan Soylu'nun Kahramanmaraş; Bakanlar Kirişçi, Akar ve Koca'nın Hatay; Bakan Kasapoğlu'nun Osmaniye; Bakan Karaismailoğlu'nun Adıyaman; Bakan Bozdağ'ın Diyarbakır; Bakan Nebati'nin Şanlıurfa; Bakan Kurum'un Gaziantep ve Kilis; Bakanlar Yanık ve Dönmez'in Adana; Bakanlar Ersoy ve Özer'in ise Malatya'da olduğu açıklandı.YALAN3. 'Şanlıurfa Ertuğrul Gazi mah. 345. sk. Yağmur apt no 12: Çöktü ve yardım gitmedi.'Sosyal medyada yapılan 'Şanlıurfa Ertuğrul Gazi mah. 345. sk. Yağmur apt no 12' adresiyle ilgili çöktüğü ve yardım gitmediği iddiaları ortaya atıldı.GERÇEKŞanlıurfa Valiliği: 'Bu adresle ilgili asılsız ihbarlar yapılmakta. Ekiplerimiz adresi kontrol ettiğinde ihbarın asılsız olduğunu görmüşlerdir.'9 ŞubatYALAN4. 'İş Makinesi, Ekipman vb. Cihazların Gümrük Geçişlerinde Alınan Vergileri Kaldırılmadı'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı bir tweette deprem bölgelerinde kullanılmak üzere iş makinesi, ekipman vb. cihazların gümrük geçişlerinde alınan vergilerinin kaldırılmadığını iddia ederek devleti suçlamıştı.GERÇEK7 Şubat tarihinde Ticaret Bakanlığı deprem bölgelerinde kullanılmak üzere gümrükten geçirilecek olan yardım malzemelerinin geçişinde kolaylık sağlandığını açıkladı.8 ŞubatYALAN5. 'Deprem bölgesinde plakasız sinyal kesici (jammer) araçları dolaşıyor''Deli mi ne?' isimli Youtube kanalı sahibi Fester Abdü bağlandığı bir yayında deprem bölgesinde plakasız sinyal kesici (jammer) araçların dolaştığını söyledi.GERÇEKFester Abdü instagram hesabında yaptığı açıklamada bahsettiği araçların (jammer) özel askeri ekiplerin kullandığı radyo frekans cihazları olduğunu ve depremde yıkılan bölgelerin haritalandırılmasında kullanıldığını söyledi.6 ŞubatYALAN6. 'Erdoğan deprem sonrası CHP'li belediyeleri aramadı.'Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem zamanı bile ayrımcılık yaparak, depremde zarar gören illerden CHP'li başkanları aramadı.GERÇEKDepremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hatay Valisi Rahmi Doğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sözcü, bu haberi sonradan sildi.6 ŞubatYALAN7. 'Deprem Bölgesinde Arama Kurtarma Çalışması Yapılmıyor'Bazı sosyal medya hesaplarından deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışması yapılmadığı iddia edildi.GERÇEKDepremden sonra 10 dakika içinde arama-kurtarma faaliyetleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat saat 13:04 itibariyle 9 bin personelin arama kurtarma çalışması yürüttüğünü ve bu sayının sürekli artmakta olduğunu ifade etmişti. 6 Şubat - 23:50 itibari ile 6 bin 345 kişi enkaz altından kurtarılmıştı.6 Şubat8. 'Deprem Sonrası Malatya'da Kızılay Bölge Kan Merkezi Tamamıyla Yıkıldı'GERÇEKDepremler sonrası Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi binasında ufak çaplı hasar meydana geldi. Hasar, binadaki faaliyetleri durduracak düzeyde değildi. Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi, faaliyetlerine devam etmektedir.6 ŞubatYALAN9. 'Malatya Özel Güvenim Bakım Merkezi'ndeki Engelli Bireyler Sokakta Kalıyor'GERÇEK13:24'te meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremin Malatya'da hissedilmesi sebebiyle, deprem esnasında Özel Güvenim Bakım Merkezinde kalmakta olan engelli bireyler bahçeye ve kurum dışına çıkarıldı. Videodaki görüntü, deprem anına aitti ve binada herhangi bir problem olmaması sebebi ile engelliler tekrar kurum içine alınmıştı.6 ŞubatYALAN10. 'Sakarya'da 5,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.'Bazı sosyal medya hesaplarında Sakarya'da 5,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği iddia edildi.GERÇEKTürkiye'de en çok sismik istasyona sahip AFAD kurumunun verilerinde böyle bir kayıt yoktur. Kandilli Rasathanesi'nin yanı sıra uluslararası deprem araştırma kuruluşlarının da verileri incelendiğinde, böyle bir depremin söz konusu olmadığı görülmektedir.6 ŞubatYALAN11. 'Adana Havalimanı İkinci Bir Karara Kadar Uçuşlara Kapatıldı'GERÇEKUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana Havalimanı'nın hava trafiğine açık olduğunu açıkladı.6 ŞubatYALAN12. 'Deprem Sonrası Uşak'ta 100 Liralık Battaniye Bir Günde 250 Lira Oldu'Bazı sosyal medya hesaplarında deprem sonrasında Uşak'ta fiyatı 100 lira olan battaniyelerin 300 liraya satılmaya başlandığı iddia edildi.GERÇEKUşak Valiliği, şehirde üretilen battaniyelerin fiyatları içerdikleri materyallere göre 100 TL ile 350 TL arasında değişiklik gösterdiğini açıkladı. Ticaret İl Müdürlüğü, deprem öncesi ve sonrasında herhangi bir fiyat tutarsızlığı tespit etmedi.6 ŞubatYALAN13. 'Kahramanmaraş'ta Deprem Anı' İddiasıyla Paylaşılan Bazı GörüntülerBazı sosyal medya hesaplarında deprem anına ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.GERÇEKSöz konusu görüntüler, 30 Ekim 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem anına aittir.6 ŞubatYALAN14. 'Samsun'da Bir Saat İçerisinde 6,3 Şiddetinde Deprem Olacak' İddiasıBazı sosyal medya hesaplarından Samsun'da bir saat içerisinde 6,3 şiddetinde bir deprem meydana geleceği iddia edildi.GERÇEKSamsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13:24'te Elbistan merkezli meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremden Samsun'un da etkilendiği ve şu ana kadar 34 bildirilen herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı belirtildi. Açıklamada vatandaşların, 'Samsun'da 1 saat içerisinde deprem olacak' şeklindeki asılsız iddialara itibar etmemeleri ve resmi kaynakların açıklamalarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.7 ŞubatYALAN15. 'Afet Bölgelerindeki Arama Kurtarma Çalışmalarında TSK Devreye Girmedi'Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın kuruluşlarından deprem sonrası TSK'nın herhangi bir şekilde olaya müdahil olmadığı iddia edildi.GERÇEKDepremden hemen sonra binlerce TSK unsuru arama kurtarma ve asayişi sağlama çalışmalarına destek vermeye başladı. Örneğin İnsani Yardım Tugayı Malatya'da, KKTC'de konuşlu bulunan 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Mersin'de, 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi Hatay Kırıkhan'da çalışmalara hemen başladı. 41'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçikler, arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. TSK, kurduğu hava koridoru aracılığıyla A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile arama kurtarma ekiplerini ve yardım malzemelerini taşımaya ve yaralı vatandaşları tahliye etmeye başladı. CH-47 ve AS-532 tipi helikopterler, Deniz Kuvvetlerine ait TCG SANCAKTAR, TCG BAYRAKTAR ve TCG OSMANGAZİ gemileri, deprem bölgesine temel ihtiyaç malzemeleri sevkine başladı. İskenderun Limanı'na demirleyen TCG İskenderun gemisi, afet bölgesindeki yaralıları Mersin'deki hastanelere taşımak için görevlendirildi.7 ŞubatYALAN16. 'TÜBİTAK Depremin Meydana Geldiği Bölgeyle İlgili Projeyi Reddetti'Prof. Dr. Naci Görür, şu manipülatif açıklamayı yaptı: 'Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili, 'Depreme ilişkin proje hazırladık. Harita Genel Müdürlüğü ile valiliklerle,belediyelerle proje hazırladık. Devlet Planlamaya, TÜBİTAK'a sunduk, fakat reddedildi.'GERÇEK2010 yılında sunulan iddiaya konu proje, 110G101 numaralı ve 'Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Güncel Deformasyonun Ölçülmesi ve Bu Zonda Yer Alan Yerleşim Alanları İçin Tehlike Analizlerinin Yapılması (DAFTAP)' başlıklı TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) 1007 projesidir. Projede müşteri kurumlar: Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Başkanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediye Başkanlığı, Malatya Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı. Projeye, 'Valilikler ve/veya belediyeler, kendi sorumluluk alanı dışında, ülkenin diğer bölgelerini de ilgilendiren sorun ve ihtiyaçlara ilişkin projelerde tek başına müşteri kurum olamaz' koşulunu yerine getirmediği için revize verilmiştir. İade sonrası 2010 yılından bu yana herhangi bir düzeltme veya yeniden başvuruda bulunulmamıştır. Ayrıca, Prof. Dr. Naci Görür bugüne kadar TÜBİTAK'a yürütücü ya da araştırmacı olarak 1992-2012 yılları arasında 17 proje sunmuştur. Bu 17 projeden 13 tanesi desteklenmiştir. Görür'ün yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldığı ve sonuçlanan 10 projesine 2023 sabit fiyatlarıyla yaklaşık 11 milyon TL ödenek aktarılmıştır.7 ŞubatYALAN17. 'Depremde Hasar Gören Mersin Şehir Hastanesi Boşaltılıyor'Bazı sosyal medya hesaplarından 'Mersin Şehir Hastanesi yeni yapılmasına rağmen şehirde çatlayan tek bina o oldu' ve 'Mersin Şehir Hastanesi ciddi hasar gördü, boşaltılıyor' iddiaları ortaya atıldı.GERÇEKDeprem nedeniyle Mersin Şehir Hastanesi'nin dış cephesindeki fayans kaplamalarında ufak tefek kırıklar meydana geldi. Hastane hizmet vermeye devam etti. Hasta kabulüyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadı, yatan hastaların odalarında tedavileri sürdü. Herhangi bir hasar veya tahliye söz konusu değildir.7 ŞubatYALAN18. 'Sosyal Medya ve WhatsApp Gruplarında 'AFAD Uyarısı' Başlığıyla Paylaşılan Bazı İddialar'GERÇEKKahramanmaraş'taki depremler, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelmiştir. Bahsi geçen şehirler, bu fay hattı üzerinde bulunmamaktadır ve bu fay hattına oldukça uzaktadırlar. 'Fay hattı yayıldı' şeklindeki ifadelerin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Ne AFAD ne de herhangi bir uluslararası kuruluşun, bu şekilde bir açıklaması olmamıştır.7 ŞubatYALAN19. 'Osmaniye'de Deprem Felaketi Yaşanırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisinin Yıldönümünü Kutluyor.'GERÇEKBahçeli, MHP'nin 54'üncü kuruluş yıldönümü ile ilgili, 'Partimizin 54'üncü yıl dönümünü, yaşadığımız felaketlerden dolayı buruk bir vicdanla kutluyor, daha nice yıllarda üç hilalin var olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.' ifadelerini kullanmıştır. Bahçeli'nin tüm konuşması incelendiğinde, 'Deprem felaketi önemsenmeden kutlama yapıldı' algısı oluşturmak için yapılan paylaşımların kasıtlı manipülasyon içerdiği anlaşılmaktadır.7 ŞubatYALAN20. 'Deprem Sonrasında Atatürk Barajı'nda Çatlaklar Oluştu'Bazı sosyal medya hesaplarından deprem sonrası Atatürk Barajında çatlaklar oluştuğu iddiası yayıldı.GERÇEKCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin ardından yaptığı açıklamada tüm barajlarımızla alakalı bölgenin tamamının kontrolden geçirildiğini ve Malatya Sultansuyu Barajı dışında herhangi bir barajda sorun yaşanmadığını açıkladı. Şanlıurfa ve Malatya Valiliği ile Birecik Kaymakamlığı, resmi sosyal medya hesaplarından barajlarda herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı.8 ŞubatYALAN21. 'Afet Bölgesine Giden İş Makinaları Engelleniyor'GERÇEK8 Şubat saat 22:00 itibariyle depremden etkilenen bölgelerde 5 bin 531 araç ve iş makinası, arama kurtarma çalışmalarında fiilen kullanılmaktaydı. Bölgedeki çalışmalara destek vermek için gelen bazı iş makinaları, plan ve koordinasyonun ardından yönlendirilmekteydi. Zira planlı hareket etmeyen araçlar, bölgedeki çalışmaları sekteye uğratacak trafik yoğunluğu ve karmaşaya neden olmaktaydı. Bir engelleme veya keyfi bekletme durumu söz konusu değildi.8 ŞubatYALAN22. 'İsrail'den Gelen Yardım Ekibi Bekletiliyor'GERÇEKİsrail'den gelen yardım ekibi, diğer ülkelerden gelen yardım birimleri gibi koordinasyon amaçlı kısa bir süre bekletilmiştir. Uzun süreli bir bekleyiş ya da kasıtlı bekletme söz konusu değildir. Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, gelen yardım ekipleri koordinasyon ve işlemlerden sonra afet bölgelerine intikal ettirilmiştir. İddianın kaynağı olan Fatih Altaylı son açıklamasında, 'İsrailli kurtarma ekibi görev yerine intikal etmiş.' ifadelerini kullanmıştır.8 ŞubatYALAN23. 'Hatay Havalimanı Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Onarıldı'GERÇEKUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde İGA Airport ekipleri tarafından havalimanında onarım çalışmalarına başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar, diğer birçok belediyenin araçları gibi moloz ve hafriyat atıklarının taşınması için havalimanında görevlendirildi.8 ŞubatYALAN24. 'Macaristan'dan Gelen Yardım Ekibi Kötü Muameleye Maruz Kaldı'Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Macaristan'dan gelen yardım ekibinin kötü muameleye maruz bırakıldığı iddia edildi.GERÇEKMacaristan Büyükelçisi Viktor Matis, sosyal medya hesabından 'Macar kurtarma ekibini taşıyan otobüsün benzini bitince benzin parasını halktan birinin ödediğini, poğaça aldıkları yerde dükkan sahibinin elindeki poğaçaların yarısını hediye ettiğini' açıkladı.8 ŞubatYALAN25. 'HDP'li Ağrı Patnos Belediyesi'nin Deprem Bölgesine Ulaştırmaya Çalıştığı Yardım Aracına Kaymakamlık Tarafından El Konuldu'HDP tarafından gönderdikleri yardım aracına kaymakamlığın el koyduğu iddia edildi.GERÇEKPatnos Belediyesi'nde toplanan yardımların yüklendiği bir aracın; trafik sigortası, muayenesi ve plakası bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilgili araç, uzun yol kış şartlarına da elverişli olmayışı sebebiyle Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve beraberindekilerin kendi rızasıyla, kaymakamlığın yardım toplama alanına teslim edildi. Bahse konu yardımlar, yardım toplama tırlarına yüklenerek AFAD tarafından Ağrı'daki AFAD Yardım Toplama Merkezi'ne sevk edildi.8 ŞubatYALAN26. 'Hatay'da Yıkılan Binaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ödül Verdiği Servet Altaş'ın Firması Ser-Al İnşaat Yaptı'Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan Servet Altaş'ın Hatay'da birçok inşaat projesi olan Ser-Al inşaat firmasıyla herhangi bir ilişkisi yoktur. Altaş, Ordu'da yaşayan, Ordu MÜSİAD başkanlığını yapan ve Hatay'da hiçbir yatırımı olmayan bir iş insanıdır. İftiraların kaynağı, isim benzerliğidir.9 ŞubatYALAN27. 'Deprem Bölgesinde Millet Cenazelerini Toprağa Veremiyor, Savcılar Mesai Bitti Diye İşlem Yapmıyor'GERÇEK6 Şubat'ta mevcut savcılara ilave olarak HSK, deprem bölgesindeki illere 304 ilave savcı görevlendirdi. Ölü muayene işlemlerinin en kısa sürede yapılabilmesi için bu illerdeki savcılar, mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre görev yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığına bağlı bölgede görev yapan hekimlere ilave olarak Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurum Başkanlığı tarafından da deprem bölgesindeki ölü muayene işlemleri için 258 ilave Adli Tıp Uzmanı ve Teknikeri görevlendirildi.9 ŞubatYALAN28. 'Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Deprem Sonrası Yaşanan Olaylarda Kadın Hükümlü ve Tutuklulara Tecavüz Edildi'GERÇEKDeprem sonrası bir kısım adli hükümlü ve tutuklu, firar teşebbüsünde bulunmuş, ardından yangın çıkarmıştır. Yasal mevzuat çerçevesinde firar girişimine gerekli müdahalede bulunulmuş, firar girişimi engellenmiş ve yangın söndürülmüştür. Müdahale sorasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, yaralılardan 3'ünün vefat ettiği açıklanmıştır. Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği gibi iddialar tamamen asılsızdır. Firar teşebbüsüyle ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.9 ŞubatYALAN29. 'Kızılay'ın Afet Bölgesinde Hiç Çadırı Olmadığı, Kızılay Başkanı'nın Afet/Yardım Tecrübesi Olmadığı ve İlahiyat Mezunu Olduğu'GERÇEK9 Şubat itibariyle bölgeye intikal eden Kızılay ekiplerinin sayısı 4 bin kişiyi buldu. AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi. Toplam 97 bin 973 Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 1993'te İstanbul Üniversitesi Tıp 64 Fakültesi mezunu bir doktordur. Ayrıca Kınık, 2019 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Afet Tıbbı doktorasını tamamlamıştır. Kınık, 1993'ten itibaren de birçok alanda sağlık yöneticiliği yapmıştır. Üniversite yıllarından itibaren çeşitli insani yardım faaliyetlerine katılan Kerem Kınık, 2013 yılında Yeryüzü Doktorları Derneği Başkanlığına seçilmiş ve Pakistan, Filistin, Orta Afrika, Somali gibi çok sayıda çatışma ve afet bölgesinde insani yardım faaliyetleri yürütmüştür. İnsani yardım, göç politikaları, kalkınma, insancıl hukuk ve insani diplomasi konularında birçok makale kaleme alan Kınık, 2015-2017 arası Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2015'te Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Kerem Kınık, Kızılay'ın 2016'da gerçekleştirilen olağan genel kurulunda Kızılay Genel Başkanı seçilmiştir.9 ŞubatYALAN30. 'Darülaceze Başkanlığı, Deprem Bölgesinden Gelen Çocuklarla İlgilenecek Gönüllü Anne ya da Abla Olabilecek Vatandaşlar Arıyor'GERÇEKDepremzede çocuklar ve koruma altındaki mevcut çocukların tüm bakım ve ihtiyaçları Darülaceze Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Darülaceze Başkanlığı, koordineli şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Darülaceze Başkanlığı tarafından herhangi bir gönüllü annelik veya ablalık çağrısında bulunulmamıştır. Kurum yalnızca ayni ve nakdi bağış kabul etmektedir.9 ŞubatYALAN31. 'Gaziantep'te Kız Öğrenci Yurdu Yıkıldı ve Tek Bir Kişi Kurtuldu'Bazı sosyal medya hesaplarında ve bazı basın yayın organlarında 'Gaziantep'te kız öğrenci yurdu yıkıldı ve tek bir kişi kurtuldu' iddiası ortaya atıldı.GERÇEKGaziantep'te herhangi bir öğrenci yurdu yıkılmamıştır. 69 Gaziantep Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü; kentteki özel yurtlar dahil hiçbir yurdun yıkılmadığını, 15 bin kişi kapasiteli yurtlarda tatil nedeniyle sadece 700 öğrenci olduğunu ve onların da geçici konaklama merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı.9 ŞubatYALAN32. 'Fenerbahçe'nin Depremzedelere Gönderdiği Yardım Tırı Yağmalandı'GERÇEKFenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, hem TIR şoförüyle hem de iletişime geçilen kişilerle durumu görüştüklerini ve herhangi bir yağmanın söz konusu olmadığını, yardım malzemelerinin dağıtımının gerçekleştiğini açıkladı.9 ŞubatYALAN33. 'Türkiye'deki Deprem Sırasında Nükleer Santral Patladı'GERÇEKSosyal medyada yayılan görüntüler, 4 Ağustos 2020 tarihinnde Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya aittir. Türkiye'de henüz faal bir nükleer tesis bulunmamaktadır. İnşaat halindeki Akkuyu Nükleer Santrali'nde de herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.9 ŞubatYALAN34. 'Kimliği Tespit Edilemeyen Cenazeler Resmi Verilere Dahil Edilmiyor'GERÇEKKimlik tespiti yapılan veya yapılamayan tüm müteveffalar, vefat sayılarına eklenmektedir. Enkazdan çıkarıldığında yaşam belirtisi olmayan ya da hastanede vefat edenler de bu sayılara dahil edilmektedir.9 ŞubatYALAN35. 'Elektrik Mühendisleri Odası'nın Destek Verme Talebinin AFAD Tarafından Reddedildiği'CHP'li Özgür Özel Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Elektrik Mühendisleri Odası'nın çadır ve konteyner kentlerine gönüllülük esasıyla yapacağı çalışmaları AFAD'ın engellediğini ileri sürdü.GERÇEKAFAD Başkanı Yunus Sezer: 'Sayın vekilin iddialarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var. Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık. Şimdi işimizin başına dönüyoruz9 ŞubatYALAN36. 'Gölbaşı Çocuk Sığınma Evine Deprem Bölgesinden 70 Çocuk Geldi'Bazı haberleşme uygulamalarında paylaşılan, 'Gölbaşı çocuk sığınma evine deprem bölgesinden 70 çocuk geldi. Yaşları 8-15 arası yatacak yerleri ve yemek sorunu çözüldü. Kıyafet ihtiyacı var destek olmak isteyenler yardımda bulunabilir' şeklinde bir mesaj paylaşıldı.GERÇEKGölbaşı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre deprem bölgelerinden gelen 6 tane çocuk, Gölbaşı'ndaki sevgi evlerinde misafir edilmekte ve her türlü ihtiyaç ve sağlık işlemleri Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından karşılanmaktadır. Çocukların iddia edildiği gibi ne yemek, ne de kıyafet ihtiyaçları bulunmamaktadır.10 ŞubatYALAN37. 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor.'Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptığı sırada 'Suriyeli birinin itfaiye erinin cep telefonunu çaldı' şeklinde bir iddiada bulundu.GERÇEKBu sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak yapılan araştırmada, haberin gerçeği yansıtmadığı, habere konu olan arama kurtarma çalışmasının 06.02.2023 günü saat 00:52 de İpekyol Mahallesi Osman Ağan Apartmanında gerçekleştirildiği, bahse konu çalışmalara katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmede personellerine ait herhangi bir çalınan telefonun olmadığı anlaşıldı. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın Abdulbaki BOZDAĞ (2000 doğumlu Akcakale nüfusuna kayıtlı) olduğu, halen ilimizde hafızlık eğitimi alan imam adayı olduğu, olay günü Şanlıurfa ilinde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, ayrıca bir gün sonra Adıyaman ilinde de arama kurtarma çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır. Sosyal medya paylaşımında çalındığı 80 iddia edilen telefonun ise kendisine ait olduğu ve içerisinde adına kayıtlı 0541 717 12 79 numaralı hattın takılı olduğu tespit edilmiştir.6 ŞubatYALAN38. 'Arap ülkelerinden Türkiye'ye deprem yardımı gönderilmedi'Bazı sosyal medya hesaplarında 'Arap ülkelerinden ülkemize deprem yardımı gönderilmedi' şeklinde bir iddia ortaya atıldı.GERÇEKDepremin yaşandığı ilk günden itibaren birçok Arap ülkesinden Türkiye'ye ayni ve nakdi yardımlar gönderilmiş ve gönderilmeye de devam etmektedir.6 ŞubatYALAN39. 'AFAD'ın adı Arapça'GERÇEK'AFAD' kelimesi, 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı' kurumundaki ilk 3 kelimede yer alan ilk harflerin bir araya getirilmesiyle meydana getirilmiştir.9 ŞubatYALAN40. 'Mersin'de KYK yurdunda kalan Suriyeliler olumsuz görüntülere sebebiyet verdi'Bazı sosyal medya hesaplarından Mersin'de KYK yurdunda kalan Suriyelilerin olumsuz görüntülere sebebiyet verdiği iddiası yayıldı.GERÇEKCHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyada yer alan iddialar üzerine ilgili yurda gitmiş, ve odaları tek tek gezerek herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etmiştir.10 ŞubatYALAN41. 'Cüneyt Özdemir'in yayınına AFAD gönüllüsü olarak katılan kişi'Cüneyt Özdemir'in yayınına AFAD gönüllüsü olarak bir kişi katıldı ve AFAD'a yönelik eleştirilerde bulundu.GERÇEKKatılan kişinin aslında AFAD gönüllüsü olmadığı ortaya çıktı8 ŞubatYALAN42. 'İskenderun Limanındaki yangın İBB tarafından söndürüldü'İskenderun Limanındaki yangın, engellenmesine rağmen yalnızca IBB tarafından söndürülmüştür.GERÇEKKonya BŞB başta olmak üzere birçok ekip yangın söndürme çalışmalarına İBB kadar değerli katkı sunmuş, iBB dahil hiç kimse engellenmemiştir.9 ŞubatYALAN43. 'Hatay'da depremzedelerin sığınabileceği çadırlar dağıtılmadı, kurulmadı'Gazeteci İsmail Saymaz, Hatay'da depremzedelerin sığınabileceği çadırların dağıtılmadığını ve kurulmadığını iddia etti.GERÇEKAFAD'dan yapılan açıklamaya göre Hatay'da, şu ana kadar kurulan çadır sayısı 8 bin 924'tür ve bu sayı sürekli olarak artmaktadır. Sevkiyat durumundaki çadırlarla birlikte, ilk aşamada 15 bin çadır kurulması hedeflenmektedir.6 ŞubatYALAN44. 'Deprem bölgesine mobil mescidin gönderilmesinin zamanı mıydı?''Deprem bölgesinde birçok ihtiyaç varken neden mescitler gönderiliyor' denildi.GERÇEKBölgeye gönderilen mobil mescitler barınma ihtiyacı için gönderiliyor.YALAN45. 'Hatay Samandağı'na kurtarma ekiplerinin gitmediği iddiasıNevşin Mengü attığı tweette Hatay Samandağı'na kurtarma ekiplerinin gitmediği iddiasında bulundu.GERÇEKNevşin Mengü, Samandağı'na kurtarma ekiplerinin gitmediğini iddia etmişti! İşte o yalanın gerçeği... | Video6 ŞubatYALAN46. 'Birecik Barajında çatlaklar var'Bir sosyal medya kullanıcısı Birecik Barajında çatlaklar olduğunu iddia ettiGERÇEKYALAN47. '1 Saat İçinde Şam'a Atina'ya Gireriz Diyen Hükümet Deprem Bölgelerine Yardım Gönderemedi'GERÇEK6 ŞubatYALAN48. '7,5 şiddetinde bir tsunami olacak'Deprem sonrasında 7,5 şiddetinde bir tsunaminin beklendiği ifade edildiGERÇEK9 ŞubatYALAN49. 'Fatih Altaylı'nın Yardım Toplama Programına RTÜK Engel Oldu'GERÇEKİddia tamamen asılsızdır. RTÜK hiçbir yardım yayınını kesmedi. Tüm yayınlardan yapılacak ortak yayın ve duyuru yapıldı.9 şubatYALAN50. 'Müge Anlı'nın Kızılay için topladığı 10 milyon lira ile Kızılay'ın 48 tane yatak alması iddiası'GERÇEK6 ŞubatYALAN51. 'AFAD'ın akşam saatlerinde 8,5 şiddetinde bir deprem beklendiğine dair açıklama yaptığı'GERÇEK8 ŞubatYALAN52. 'Türkiye'nin Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün deprem bölgelerine girişine izin verilmedi'GERÇEKİddia gerçek dışıdır. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü 7 Şubat 2023 tarihinde yaptığı açıklamada Gaziantep'te bir ekibinin olduğunu belirtmiştir.6 ŞubatYALAN53. 'Malatya'da deprem sonrası havalimanı yıkılarak kullanılamaz hale geldi'Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Malatya Havalimanı'nın yıkılarak kullanılamaz hale geldiği iddia edildi.GERÇEKDHMI Genel Müdürlüğü havalimanının insani yardım ve arama-kurtarma uçuşlarına açık olduğunu açıklamıştır.7 ŞubatYALAN54. 'AFAD ve dış ülkelerin kuruluşlarının yaptıkları açıklamalara göre, fay hatlarının Türkiye'ye gittikçe yayıldığı ve vatandaşlarımızın güvenlik amacıyla dışarda kalmaları rica olunduğu'Bazı sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarında AFAD'dan uyarı başlıklı bir takım iddialar paylaşıldı.GERÇEKNe AFAD ne de herhangi bir uluslararası kuruluşun, bu şekilde bir açıklaması bulunmamaktadır.