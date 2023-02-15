Adıyaman'da Mehmetçik'in kurtardığı afetzedenin ağzındaki sigara dikkat çekti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin çevre 10 ili etkisi altına alması ile birlikte 10 ilde birçok bina tozla buz oldu. 6 şubat tarihinde meydana gelen deprem 35 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken 100 bini geçkin kişi de yaralandı. Depremin 10. gününde ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken enkazın altından sigara ile çıkan adam konuştu.Kahramanmaraş merkezli deprem Adıyaman, Adana, Hatay, Gaziantep başta olmak üzere 10 ili etkisi altına alırken can kaybı hala artmaya devam ediyor. Adıyaman'da meydana gelen depremde birçok bina yerle bir olurken depremin sabah saatlerinde meydana gelmesi birçok vatandaşın depreme evde yakalanmasına neden oldu. Sabah 4 sularında meydana gelen deprem vatandaşların enkaz altından çıkarılmasına neden olurken ekipler enkaz altında arama kurtarma çalışmaları için resmen seferber oldu. Deprem bölgesinden oldukç acı görüntüler gelirken enkaz altından çıkarılan adamın ağzında sigara olması gündem olmuştu.Adıyaman'da meydana gelen depremde oturduğu bina deprem etkisi ile yerle bir olan adam enkaz altından ağzında sigara ile çıkarıldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede konuşulurken enkaz altından ağzında sigara ile çıkan adam konuştu. Depremin 10. gününde konuşan adam neler söyledi..Adıyaman'da meydana gelen depremde binaları enkaza dönen Soner Tuğtekin'in depremin 3. gününde enkaz altından çıkarılmıştı. Enkaz altından ağzında sigara ile çıkan adamın nasıl hayatta kaldığını birçok kişi merak ederken Tuğtekin'in kızının ve eşinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Enkaz altından çıkarıldığı o anlar kameralara yansırken Tuğtekin 'Yanımda sadece tütün ve su vardı. Çakmağın gazı bitince kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkartarak sorunu çözdüm' dedi.Adıyaman'da meydana gelen depremin 3. gününde sağ olarak enkaz altından çıkarılan 58 yaşındaki Soner Tuğtekin enkaz altından sigarayla çıkmasıyla gündeme gelmiş ve Tuğtekin'in o anları yüzleri gülümsetmişti. Bir telekomünikasyon şirketinin teknisyen kadrosundan emekli olan Soner Tuğtekin deprem esnasında evde oğlu Deniz kızı Bade ve eşi ile olduğunu belirtti. 3 Gün boyunca yanında olan tütün ve su ile hayatta kalmaya çalıştığını belirten Tuğtekin açıklamasında 'Yardım için bağırıyorduk. Cevap gelince sigaraları art arda yakmaya başladım. Elimde de çıktığımda o yüzden sigara vardı. Hastaneye gitmek istemedim çünkü Hatice'mi bırakmak istemedim. Hastaneye gidince verdikleri serumu bırakıp enkaz alanına gittim. Eşimin cansız bedeninin çıkarıldığı 4'üncü güne kadar kaldırımda yattım.' dedi. Enkaz altında çakmak gazının bittiğini dile getiren Tuğtekin bu sorunu şu şekilde çözdü;Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti. Sigaralarımı yakamadım. Kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkartarak ateş sorunumu çözdüm.