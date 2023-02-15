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50'nci saatte enkazdan çıkarıldı, o anları 'Sanki kıyamet koptu' diyerek anlattı

Kahramanmaraş’ta 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından yıkılan binanın enkazında kalan ve 50'nci saatte çıkarılan Saadet Özkömeç, deprem anını 'sanki kıyamet koptu' diyerek anlattı.

Ekleme: 15.02.2023 - 11:28 Güncelleme: 15.02.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
50'nci saatte enkazdan çıkarıldı, o anları 'Sanki kıyamet koptu' diyerek anlattıKahramanmaraş merkezde yaşayan Özkömeç ailesi, 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme, ikamet ettikleri 6 katlı apartmanda yakalandı. Saadet Özkömeç, kocası ve kızıyla birlikte depremin etkisiyle yıkılan apartmanın enkazında kaldı. Enkaz üzerinde arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, adeta iğneyle kuyu kazarak depremin 50. saatinde Özkömeç ailesine ulaşmayı başardı. Saadet Özkömeç bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde çıkarılırken, yanında bulunan kocasının cansız bedenine ulaşıldı. Saadet Özkömeç, Kahramanmaraş'ta yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Kızının ise kendisinden bir gün sonra çıkarıldığını belirten Saadet Özkömeç, korku dolu anları adeta 'sanki kıyamet koptu' şeklinde anlattı.

“Hiç açlık çekmedim”

Saadet Özkömeç, enkazın altında hiç açlık çekmediğini, sadece susadığını belirterek, “Depreme Kahramanmaraş'ta 6 katlı evimizde yakalandık. Allah kimseye yaşatmasın sanki o anda kıyamet koptu. 50 saat sonra çıkartıldım. Bilincim biraz açıktı ve hiç uyumadım. Sabahki depremde bir anda uçtuk. Evde eşim ve kızım vardı. Dışarıdaki sesleri duyuyordum demek ki nefes sayım bitmemiş. Hiç açlık çekmedim sadece susuzluk çektim. Su içmek için şişelerle uğraştım fakat içemedim” dedi.

“Üzerimizdeki yıkıntıların alınmasını istedik”

Saadet Özkömeç, enkaz altındayken yukarıdan gelen sesleri duyduğu anda kurtulmak istediğini belirterek, “Ekiplerin üzerimizdeki ayak seslerini duyduğumuzda bir an önce üzerimizdeki yıkıntıların alınmasını istedik. Kocamla ben birlikte çıktık fakat kocam maalesef sizlere ömür. Sözün bittiği yer, insanlar hep birlikte olsunlar. Daha çok AFAD, sağlıkçı, ambulans helikopter istiyoruz. Ne kadar insan kurtulursa o kadar iyi. Eşimle aynı odadaydık fakat kızım başka odadaydı. Kızım da bir gün sonra enkazdan çıkarıldı” şeklinde konuştu.
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