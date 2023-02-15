4 müteahhit daha gözaltına alındı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurluların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor.Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaptığı çalışmalar neticesinde suça konu delillerin tespiti noktasında çalışmalar devam ediyor. Büroda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gönüllü olarak bölgeye gelen 21 Cumhuriyet Savcısı, 20'ye yakın katiple soruşturmaları titizlikle yürütürken, oluşturulan çok sayıda bilirkişi heyeti enkaz kaldırma işlemleri öncesi binalardan numuneler aldı. Bina projeleri incelendi.Bir yandan otopsi işlemlerinin de devam ettiği asrın felaketi sonrasında Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 4 müteahhit gözaltına alındı. 18 müteahhit hakkında yakalama kararı çıkarıldı.