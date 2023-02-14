Sığınmacıları hedef alan Özdağ hakkında suç duyurusu: Hukuken kabul edilemez

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın deprem sonrası sığınmacıları hedef alan ifadelerinden dolayı 27 avukat basın bildirisi yayınlarak Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Yayınlanan bildiride Özdağ'ın yaptığı açıklamalar neticesinde depremde zarar gören sığınmacıların yardım dahi talep etmekte çekinmeye başladıkları belirtildi.

Türkiye'yi sarsan, 10 ili kapsayan deprem sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacıları hedef alan sözleri toplumda 'ırkçı' söylemleri arttırmış ve bazı gruplar tarafından fiziki saldırı ifadeleri kullanılmıştı. Özdağ'ın yaptığı söylemlere karşılık 27 avukat yayınladığı bildiride TCK'da yer alan 'suça azmettirme' , 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' maddeler kapsamında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.Avukatlar tarafından yayınlanan basın bildirisi: