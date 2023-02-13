Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı!

Türkiye'yi yasa boğan 2 depremin ardından 1 hafta geçmesine rağmen enkaz altından çıkarılanlar umutları taze tutmaya devam ediyor. Hatay'da depremzede ekiplerin kendisine açtığı alandan günler sonra yürüyerek çıktı, selam verdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1 hafta geride kaldı. Asrın felaketinde ekiplerin zaman karşı mücadelesi sürüyor. Mücadeleyi kazanan ekipler ve afetzedelerin mutluluğu umutları yeşertiyor.Hatay'ta felaketin 167. saatinde ekiplerin açtığı alandan yürüyerek çıkan vatandaşın sevinci, herkese umut oldu.Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 167. saatinde inanç, umut ve azim dolu bir mucize gerçekleşti.Depremzede ekiplerin kendisine açtığı alandan günler sonra yürüyerek çıktı, selam verdi.Depremzedenin kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı.