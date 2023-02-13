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Biden'ın emriyle havada vuruldu! ABD'de UFO alarmı: Pentagon'dan flaş açıklama geldi

ABD'nin kuzeyinde 3 ayrı tanımlanamayan cismin düşürülmesi tartışmalara yol açtı. Biden'ın emriyle havada vurulan cisimle ilgili açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi ise dünyanın konuştuğu olayla ilgili bir UFO açıklamasında bulundu.

Ekleme: 13.02.2023 - 10:53 Güncelleme: 13.02.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Biden'ın emriyle havada vuruldu! ABD'de UFO alarmı: Pentagon'dan flaş açıklama geldi
Kuzey Amerika semalarında dolaşan 3 ayrı tanımlanamayan cisim kriz çıkarmaya devam ediyor. ABD ordusunun, Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürdüğü bildirildi.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) Çin balonu ile Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimleri düşürmesinin ardından, bu kez ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçti.

NORAD'ın, ABD lideri Joe Biden'ın emriyle ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi daha düşürdüğü ortaya çıktı.

Biden'ın emriyle havada vuruldu! ABD'de UFO alarmı: Pentagon'dan flaş açıklama geldi

Michican Temsilcisi Cumhuriyetçi Jack Bergman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Büyük Göller Bölgesindeki operasyonlar konusunda Savunma Bakanlığı (Pentagon) benimle iletişime geçti. ABD ordusu Huron Gölü üzerinde yeni bir cismi indirdi.' ifadelerini kullandı.

Emekli Korgeneral Bergman, ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini yazdı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Ryder, 'Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı.' ifadelerini kullandı.

Ryder, cismin vurulduğu yerin hem karada olası hasarın önüne geçmek hem de cismin kalıntılarını toplanmasının kolaylaştırmak için seçildiğini belirtti.

Sözcü 'Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), cismi pazar sabahı tespit etti, görsel ve radar takibini sürdürdü. Uçuş rotası ve radar verilerine dayanarak, bu cismin, Montana'daki hassas savunma bölgelerinin üzerinde alınan radar sinyaline makul bir şekilde uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yerdeki herhangi bir şeye yönelik kinetik bir askeri tehdit olarak değerlendirmedik ancak güvenli bir uçuş tehlikesi ve potansiyel gözetleme yetenekleri nedeniyle bir tehdit olarak değerlendirdik.' ifadelerine yer verdi.

Biden'ın emriyle havada vuruldu! ABD'de UFO alarmı: Pentagon'dan flaş açıklama geldi

Biden'ın emriyle havada vuruldu! ABD'de UFO alarmı: Pentagon'dan flaş açıklama geldi
Gökyüzünde 'bilinmeyen cisim' olarak belirtilen nesneleri ifade ederken UFO tanımlaması yapılıyor. Bu nedenle de bu açıklama belirlenemeyen cismin uzaylı formuna ait olabileceği yorumunu beraberinde getirdi.

NORAD, nükleer silahların konuşlu olduğu Montana eyaleti üzerinde anormal radar hareketliliği tespit ettiği gerekçesiyle bölgeyi kısa süreliğine uçuşa kapatmış ancak yapılan incelemede radar tespitleriyle ilişkilendirilecek herhangi bir cisim bulamadığını açıklamıştı.

Biden'ın emriyle havada vuruldu! ABD'de UFO alarmı: Pentagon'dan flaş açıklama geldi

ABD ordusu, daha önce de Montana üzerinde tespit ettiği Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu.

Pentagon, ayrıca 9 Şubat'ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü. 11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı.

Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu.

Biden'ın emriyle havada vuruldu! ABD'de UFO alarmı: Pentagon'dan flaş açıklama geldi
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