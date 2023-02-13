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Ailesinden sağ kalan tek evladıyla buluştu: Yürekleri yakan kavuşma

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan bir binanın enkazından kurtulan Ahmet Ayan, 8 gün sonra 4 yaşındaki kızı Gade'ye kavuştu. Birbirine sarılan baba ile kızı uzun süre gözyaşı döktü.

Ekleme: 13.02.2023 - 17:11 Güncelleme: 13.02.2023 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Ailesinden sağ kalan tek evladıyla buluştu: Yürekleri yakan kavuşmaMerkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokağı'nda yaşadıkları evin yıkılması sonucu Ahmet Ayan ve ailesi enkaz altında kaldı.

Bölgedeki ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Ahmet Ayan ve 4 yaşındaki kızı Gada Ayan, enkazdan çıkarıldıktan sonra tedavi için farklı merkezlere götürüldü. Adana'da tedavi gören baba Ayan, taburcu edildikten sonra Adana'nın Seyhan ilçesindeki yakınlarının yanına gitti.

Sağ kalan tek evladıyla buluştu

Enkaz altında kalan ve sağ kurtulan baba, ailesinde tek sağ kalan minik kızı ile kavuştu Taburcu edildikten sonra kızını devlet korumasında buldu

Ailesinden sağ kalan tek evladıyla buluştu: Yürekleri yakan kavuşma

Baba Ayan, Seyhan 5 Ocak Mahallesi Muhtarı Hasan Can'a kızının da enkazdan kurtarıldığını ancak ayrı düştüklerini söyledi.

Can'ın girişimleriyle Gada'ya ulaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca refakatçisi bulunmadığından geçici koruma altına alınan Gada'nın Hatay'daki Sevgi Evlerinde olduğu belirlendi. Adana'dan Hatay'a gelen Ayan, kızı Gada ile günler sonra buluştu. Birbirlerine sarılıp ağlayan baba ve kızın duygulu anlar yaşanan buluşması yakınları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Muhtar Hasan Can, yaptığı açıklamada, baba ile kızının buluşmasına vesile olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Buna katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür eden Can, 'Çocuk, babasına 'Annem gelecek mi?' diye sorduğunda hem babası hem de bizler yutkunduk. Allah beterinden korusun. Depremzedelere yardım edilmesi noktasında milletimle gurur duyuyorum. Allah razı olsun yardımlarını eksik etmediler' ifadesini kullandı.

Depremde Ahmet Ayan'ın eşi Zilal Kerzon ve 7 yaşındaki oğlu Nihat Ayan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ailesinden sağ kalan tek evladıyla buluştu: Yürekleri yakan kavuşma
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