72 yaşındaki Nuray Preniç 178’inci saatte kurtarıldı

Türkiye, büyük felaketin izlerini silmeye çalışıyor. Depremin etkilediği bölgelerde 8. günde çalışmalar devam ediyor. Hatay Antakya’da depremde enkaz altında kalan 72 yaşındaki Nuray Preniç 178’inci saatte sağ olarak kurtarıldı.

Asrın Felaketi olarak adlandırılan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin 8'inci gününde mucizeler peş peşe yaşanıyor. Hatay Cebrail Mahallesi'ndeki Şahin Kaptan Apartmanı'nın 3 katlı enkazında duydukları ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Küçükçekmece Belediyesi arama kurtarma ekibi, 178 saat sonra 72 yaşındaki Nuray Preniç'e canlı olarak ulaştı.Yaşlı kadına ilk müdahalenin olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.