Deprem sonrası 149'uncu saat: Antakya'da bir vatandaş daha sağ çıkarıldı

Türkiye, geçirdiği en büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor…6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen art arda depremler, çevresindeki 10 ilde de tozu dumana kattı.Afet bölgelerinde 24 bini aşkın vatandaşımız can verirken, bölgelerdeki ekipler canla başla mücadelesini sürdürüyor.Yurt içi ve yurt dışından yardım yağmuru yağarken, deprem sonrasında 7'nci güne girildi.Hala bir umutla çalışan ekipler, enkazlardan vatandaşları 149'uncu saatte dahi sağ çıkarıyor.Mucize haber bu kez Hatay'dan.Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde umut ışığı gören ekipler çalışmalarını hızlandırdı.Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurduktan sonra 4 saat boyunca ekiplerin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin desteği ile çalışmaya devam etti.Enkaz altında 7'nci gününü geçiren ve epilepsi hastası olduğu bilinen 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül isimli vatandaş, enkazdan sağ çıkarıldı.