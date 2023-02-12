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Adıyaman'da 152 saat sonra kurtarılan çocuk: Amca su istiyorum

Büyük felaketin 7'nci gününde kurtarılan 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici, kendisini kurtaran ekiplerden su istedi.

Ekleme: 12.02.2023 - 13:05 Güncelleme: 12.02.2023 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da 152 saat sonra kurtarılan çocuk: Amca su istiyorumDepremin etkilediği Adıyaman'da mucize bir an yaşandı.

Depremin 7. gününde 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici sağ olarak kurtarıldı.

Ekipten Çorumlu itfaiyeci Salih Hoşbak o anları anlattı.

Su istedi
Hoşbak, 152 saat sonra kurtarılan Ahmet'in, ilk karşılaştıklarında, 'Amca su istiyorum' dediğini ifade ederek o anları anlatırken duygulandı.

Hoşbak, şu ifadelerle devam etti;

Devletimiz çok güçlü. Depremin olduğu ilk günden itibaren tüm imkanlar seferber edildi. En ince hassasiyetle enkazlara giriyoruz. 20 gün de geçse canlı çıkarmak için çalışacağız. Allah'tan ümit kesilmez.

'72 saattir durmadan çalışıyoruz'
Çorum Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli Salih Hoşbak, şu cümleleri kurdu;

Depremin başında Afşin'e geldik. Oradaki görevimizi bitirdik. Başkanımız buraya gelmemizi söyledi. İlk seçtiğimiz yer burasıydı. Gece gündüz arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ahmet kardeşimizin sağlık durumu çok iyi. Umutluyuz. Gece gündüz çalıştık. 72 saattir hiç durmadan çalışıyoruz. Ahmet'in ilk sözü 'Amca su istiyorum' oldu. 'Vereceğim' dedim. Sonra 'Karnım acıktı' dedi. Işığı tuttum 'Görüyor musun?' dedim 'Görüyorum' dedi. Gözünün önünün aydınlanmasını sağladım, sakinledi. 'Meyve suyu istiyorum' dedi. 'Vereceğim' dedim. Oturma odasında kalmışlar. Ahmet annesi ve kardeşinden biraz ileride kalmış. Hayat boşluğunda kalmış. Çalışmalara devam edeceğiz. Buradaki herkese söylüyoruz. Ne şekilde olursa olsun buradaki girdiğimiz tüm enkazın hepsinde ince hassasiyetle çalışıyoruz. 20 gün de 50 gün de geçse Allah'tan ümit kesilmez. Devletimiz çok güçlü. Depremin olduğu günden itibaren bütün imkanlar seferber edildi. Her türlü cihaz istediğimde elime geldi. Madenci abilerim var. Onlar da yardımcı oldular.
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