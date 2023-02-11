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AFAD'dan dikkat çeken analiz: 500 atom bombası enerjisinde: Volkanik hareketlilik iddialarına yanıt

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız." diyen Tatar. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı. İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip" ifadelerini kullandı. Volkanik hareketilik iddialarına yanıt verdi.

AFAD'dan dikkat çeken analiz: 500 atom bombası enerjisinde: Volkanik hareketlilik iddialarına yanıt
Ekleme: 11.02.2023 - 12:54 Güncelleme: 11.02.2023 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
AFAD'dan dikkat çeken analiz: 500 atom bombası enerjisinde: Volkanik hareketlilik iddialarına yanıt
Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan depremler ile ilgili AFAD'dan son dakika açıklamalar geldi. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, açıklamalarında İlk depremin etkinliğinin 60 saniye, ikinci depremin 45 saniye olduğunu belirtti. Bölgenin yaklaşık 2 dakika sarsıldığını söyledi. '7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip.' ifadelerini kullanan Tatar, volkani khareketlilik iddialarına yanıt verdi.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

500 ATOM BOMBASI ENERJİSİNDE

İlk depremin etkinliği 60 saniye, ikinci depremin 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika sarsıldı. 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye enerjiye sahip. Bu kadar basit ve net. Bunu bu şekilde değerlendirmenin faydası var. Artçı sarsıntıların çok büyük etkisi var. Büyük çoğunluğu 4'ün üzerinde.

NE OLURSUNUZ İNANMAYIN

Ne olursunuz sosyal medyadan gördüğünüz bilgiye inanmayın. Ekipler anbean sürekli sahadan bilgi alıyor. Biz sahada ne olup bittiğinin farkındayız. 2 gündür sosyal medyayı meşgul eden konu var. 1 Hatay'da baraj patladı, böyle bir durum yok. 2. husus ne yazık ki canla başla çalışan ekipleri meşgul etti. Buhar mı patladı, bir saat önce scorsy helikopteri bölgeyi gönderdik. Orada hepsi büyük fedakarlıkla çalışıyorlar.

VOLKANİK HAREKETLİLİK İDDİALARINA YANIT

Sosyal medyada herkes yorum yapıyor, oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın. Şu özel anlarda yaptığınız her yorumun sahadaki yansıması çok kötü oluyor. Bunu kabul etmiyorum. Hocalarımızdan daha sağduyulu daha sağlıklı veri elde ederek yorum yapmalarını istiyoruz. Şu anda herkes volkanın sözde patlamasını bekliyor.

BASİT BİR KÜTLE HAREKETİ

Volkanik aktivite olarak değerlendirilen olay gözlemlendi, olayın depremle tetiklenen basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil. Bölgede zaten volkanik patlamaya sebep olacak bir kayaç grubu yok, kayalar var. Buraya sürekli bilgi akışı geliyor, anında değerlendirebilecek yapıya sahibiz. Göksun'da volkanik çıkış ve lav akması söz konusu değil. Burada herkes zamanla yarışıyor. Gereksiz yere bir kesim dün akşamdan beri volkanik hareket mi var söylentisiyle uğraştılar.

HOCALARIMIZI UYARIYORUM

Hocalarımızı uyarıyorum, daha sağlıklı bilgiyi paylaşmak durumunda olsunlar. Hala artçı sarsıntılar devam ediyor, edecektir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bin 300 tane ekiple sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Hakikaten büyük bir felaketle karşı karşıyayız. İki büyük depremden bahsediyoruz. Çığ tehlikesi olabilir, köylerimizde çığ tehlikesi altında olan alanlar olabilir.
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