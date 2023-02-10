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Samsun'da Senegalli seyyar satıcı Ebubekir, kazancını AFAD'a bağışladı

Yol kenarında açtığı tezgahta kol saati ve parfüm satarak geçimini sağlayan Senegal uyruklu Ebubekir Drame, bugün elde ettiği gelirin tamamını AFAD’a bağışlayacağını söyledi.

Ekleme: 10.02.2023 - 16:54 Güncelleme: 10.02.2023 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da Senegalli seyyar satıcı Ebubekir, kazancını AFAD'a bağışladıTürkiye 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saat 04.17'de yaşanan deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

Bu saatten sonra tüm Türkiye bölgeye yardımları yetiştirmek için bir ve beraber oldu.

Bunlardan birisi de Samsun'da seyyar satıcılık yapan Senegalli Ebubekir Drama.

Kazancını deprem bölgesine bağışlayacak
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için üzüldüğünü, sağ olarak kurtulanlara da acil şifalar dilediğini kaydeden Ebubekir Drame, bölgedeki insanlara destek olmak amacıyla bugünkü kazancını bağışlayacağını dile getirdi.

'Bugün elde ettiğim tüm geliri depremzedelere bağışlıyorum'
Ebubekir Drama konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ben buraya Senegal'den geldim. İnsanlar burada bizleri çok seviyor. Bizler de onları çok seviyoruz. Öncelikle herkese çok geçmiş olsun. Allah böyle bir felaketi bir daha bizlere yaşatmasın. Türkiye bu anlamda bir seferberlik ilan etti. Ben de onlara yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey düşündüm. Elimizden bu geliyor. Bugün elde ettiğim tüm geliri depremzedelere bağışlıyorum.
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