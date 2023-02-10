Deprem enkazından çıkarılan en küçük can

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerinardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Hatay'da 10 günlük bebek ile annesi, depremden yaklaşık 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı.Arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı noktalardan biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde ekiplerin hummalı çalışması sonucu, felaketin 90. saatinde anne-oğula ulaşıldı.10 günlük Yağız Ulaş, enkaz bölgesinde kurtarılan en küçük can oldu.Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.